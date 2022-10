Diana Wild und Angelika Ullrich neue Ehrenmitglieder

Rosenberg. Wie jedes Jahr Anfang Oktober steht kurz vor der Kampagne die Jahreshauptversammlung der Narrenzunft „Rouschebercher Milchsäuli“ auf dem Programm, so auch am Donnerstag.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Matthias Brand ließ Karola Walch das vergangene „Milchsäuli“-Jahr Revue passieren. Leider konnte man keine klassischen Faschenachtsveranstaltung wie den traditionelle Ferkel- oder Säuliball abhalten, doch das minderte die Umtriebigkeit der Narren in keinster Weise.

Eine virtuelle Faschenachtseröffnung fand ebenso großen Anklang wie die kleine interne Feier samt Fototermin und der Rathausstürmung zum Ende der mageren Kampagne. Das Fest zu „50 Jahre Gemeinde Rosenberg“, bei dem die NZRM die Bewirtung in Rosenberg übernahm, kam ebenso wie das Sommerfest Mitte Juli gut bei der Bevölkerung an.

Die Jugendleiterinnen Kathrin Kühner und Sarah Weber berichteten, dass die fünf Tanzgruppen auch noch weitere Sommerauftritte absolvieren konnten. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen trainieren bereits wieder und freuen sich auf weitere Tänzer.

Im Anschluss folgte der Kassenbericht von Tanja Griebaum, der Thorsten Albrecht eine „saumäßig“ gute und akribische Kassenführung bescheinigte und sich über die gesunde Finanzsituation des Vereins freute.

Nach weiteren Berichten der Frauengarde, der Männergarde und der Schriftführerin wurde die Entlastung des Vorstands durch Ehrenvorsitzenden Klaus „Piwi“ Wild vorgenommen. Bürgermeister Matousek schlug die drei Vorstände Matthias Brand, Karola Walch und Alexander Ullrich zur Wiederwahl vor. Nach kurzen Handzeichen wurden sie einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Brand vollzog die weiteren Wahlen: Schriftführerin Linda Belz, Kassenwartin Tanja Griebaum sowie die Jugendleiterinnen Kathrin Kühner und Sarah Weber standen zur Wiederwahl bereit und wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Schwieriger war dagegen die Wahl der Beisitzer: Angelika Ullrich und Diana Wild hatten bereits vor der Generalversammlung ihren Ruhestand angekündigt. Vorgeschlagen wurde Silke Mai, die sich im Vorfeld dazu bereiterklärt hatte, aktiv bei den „Milchsäuli“ mitzuarbeiten. Auf Nachfrage an die Mitglieder, ob es weitere Vorschläge gäbe, wurden Christian Metzger, Larissa Ritter und Lana Walch vorgeschlagen. Wie zu erwarten, wurden alle vier gewählt. Während Christian Metzger als Umzugsleiter und Silke Mai als Prinzessin schon eine gewisse Erfahrung aufweisen, können Larissa Ritter und Lana Walch mit 16 beziehungsweise 17 Jahren nun die Stimme der Jugend in den Vorstand miteinbringen.

Im Anschluss betonte Matousek die Wichtigkeit der Jugendarbeit und das die „Milchsäuli“ eine feste und wichtige Größe im Gemeindegeschehen seien. Ortsvorsteher Sven Baumann schloss sich den Grußworten an und ergänzte, wie wichtig die Brauchtumspflege der NZRM ist und man die Vereinstätigkeit als ein Kulturgut wertschätzen muss.

Schließlich bedankte sich Ullrich bei Diana Wild und Angelika Ullrich im Namen des Vereines für unglaubliche 22 beziehungsweise 18 Jahre Vorstandstätigkeit. Voller Stolz verkündete er, dass die beiden ob ihrer Verdienste um den Verein zu Ehrenmitgliedern der Narrenzunft ernannt wurden. au