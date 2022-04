Deshalb werden Busreisen jetzt teurer

Die Preise für Benzin und Diesel sind in den vergangenen Monaten merklich angestiegen. Nicht nur private Autofahrer merken das an ihrem Geldbeutel, auch Reisebusunternehmen in der Region sind mehr oder weniger von den steigenden Spritpreisen betroffen. Die FN haben bei einigen Unternehmen in der Region nachgefragt, welche Auswirkungen das auf ihr Angebot hat und wie sich die Reisepreise

...