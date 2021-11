Der „Krone“-Zustand sorgt bei der Bevölkerung für reichlich Unmut

Sindolsheim. Bei der jüngsten Sitzung des Sindolsheimer Ortschaftsrates in der Mehrzweckhalle, an der eine Vielzahl interessierter Bürger teilnahm, stand die geplante Erhöhung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB 26) am Ortseingang aus Richtung Altheim im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteher Jürgen Fuchs gingen die Planer des Büros Wald + Corbe, Gregor Kühn und Adrian Maas, auf die geplanten Umbauarbeiten des im Jahre 2000 erbauten Hochwasserschutzbeckens ein. Vorgesehen ist eine Vergrößerung des Rückhaltevolumens von derzeit 146 000 auf 340 000 Kubikmeter. Die maximale Beckenabgabe von zehn Kubikmeter pro Sekunde soll beibehalten werden. Es ist eine Erhöhung der Dammkrone um 1,5 Meter notwendig. Die Staufläche wird sich im Hochwasserbemessungsfall I bis zur Altheimer Mühle bewegen, wo zum Schutz des Privatgrundstücks ein Sperrschutz herzustellen ist. Zudem soll die L 519 mit mobilen Dammbalken abgesichert werden. Dazu ist ein zusätzlicher Grunderwerb von 0,3 Hektar erforderlich. Die Baukosten belaufen sich nach aktuellem Stand auf 1 934 000 Euro. Zum zeitlichen Ablauf erklärte Kühn, dass die Ausschreibung der Arbeiten im dritten oder vierten Quartal 2022 erfolgen könne. Mit dem Beginn der Bauausführung soll im ersten Quartal 2023 begonnen werden.

Bürgermeister Ralph Matousek und Betriebsleiter Sandro Frank erklärten, dass innerorts noch die bestehende Schutzmauer vom „Brückle“ bis zur Lammstraße um rund 20 Zentimeter zusätzlich erhöht werden müsse. Diese Maßnahme werde gemeinsam mit den Umbauarbeiten am HRB erfolgen. Umfangreich war der Sachstandsbericht zum ehemaligen Gasthaus „Krone“, dessen Zustand im Ort für sehr viel Unmut sorgt und das Ortsbild sehr beeinträchtigt. Die „Krone“ stand zum Verkauf, sagte Ortsvorsteher Fuchs, der Kaufvertrag bereits unterschrieben gewesen. Dann habe sich aber herausgestellt, dass das Gebäude nicht nur der Inhaberin gehört, sondern auch ihrem Bruder, der im Ausland lebt. Dieser wolle aber das Anwesen nicht mehr verkaufen, da ihm der Preis dafür zu niedrig sei. Daher sei der Verkauf doch noch geplatzt.

Der Kaufinteressent aus dem Raum Stuttgart habe weiterhin Interesse angemeldet. Er möchte vor Ort den Umbau des Gebäudes umsetzen – und darin mehrere Wohnungen schaffen, so Bürgermeister Matousek. Jetzt müsse man nur noch die Eigentümer dazu bringen, das Gebäude zu verkaufen, wobei „guter Rat teuer“ ist.

Über weitere Themen des Ortschaftsrats wird noch berichtet. F