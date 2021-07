Den Kindern wird in den Ferien viel geboten

Rosenberg. Die örtlichen Vereine und Institutionen haben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde in diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm zusammengestellt und für die Kinder und Jugendlichen der Gesamtgemeinde viele unterschiedliche Veranstaltungen organisiert.

Die Veranstaltungen im Einzelnen: Am Freitag, 30. Juli, findet von 14 bis 17 Uhr „Ninja Warrior for kids“ statt. Der Veranstaltungsort ist der Sportplatz Hirschlanden. Es dürfen maximal 20 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahre teilnehmen. Ansprechpartner ist Kerstin Schmid, eine Anmeldung ist erforderlich.

Durch den Wald

Am Samstag, 31. Juli, findet von 9 bis 14 Uhr für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren das Ferienprogramm „Mit dem Förster durch den Zauberwald“ vom Förderverein des Kindergartens Arche statt. Treffpunkt ist der Kindergarten in Rosenberg. Die Kinder können um 14 Uhr an der Talmühle Haas abgeholt werden. Kontakt ist Anna Hilgers. Eine Anmeldung ist bis 24. Juli erforderlich.

„Wasserrutschen-Spaß“ haben Kinder und Jugendliche am Samstag, 31. Juli, von 14.30 bis 16 (Kinder von 7 bis 12 Jahre) und 16 bis 18 Uhr (Jugendliche ab 13 Jahren). Veranstalter ist das Team „Närrisches Seniorencafe“, das DRK und die Freiwillige Feuerwehr Rosenberg. Das Prgramm findet an der Talmühle Haas statt. Ansprechpartner sind Rina Ritter und Sven Baumann. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Der „Waldtag“, veranstaltet von der SpVgg Sindolsheim findet am Mittwoch, 4. August, von 14 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt ist die Halle Sindolsheim, um gemeinsam zur Waldhütte zu laufen. Maximal 20 Kinder, die Lust auf Wald und Natur haben, können teilnehmen. Kontakt ist Tina Geiger.

„Der Froschkönig“ wird am Donnerstag, 5. August, von 14 bis 15 Uhr durch das Kindertheater Odenwald in der Mehrzweckhalle Sindolsheim aufgeführt. Kinder zwischen 4 bis 10 Jahre können teilnehmen. Beim Bürgerbüro der Gemeinde ist Ankann man sich anmelden.

Ein Tennis-Schnuppertraining findet am Freitag, 6. August, von 14.30 bis 16.30 Uhr auf den Tennisplätze des TSV statt. Kinder ab 6 Jahren können mitmachen. Ansprechpartner ist Carina Neuber. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Samstag 7. August von 14 bis 17 Uhr ist „Spiel und Spaß mit und rund um Hunde“ angesagt. Veranstalter ist der Hundesportverein Bauland. Treffpunkt ist am Hundeplatz des Vereins. Kinder ab 6 Jahren dürfen mitmachen. Ansprechpartner ist Chiara Gärtner. Eine Anmeldung ist erforderlich.

„Experielen Spiementieren“ –spielerische Elemente mit der Luft. macht die Dorfmediathek Hirschlanden am Montag, 9. September von 14 bis 16.30 Uhr möglich. Das Programm findet am Evangelisches Gemeindehaus Hirschlanden mit maximal zehn Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahre statt. Ansprechpartner ist Cassia Schorr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Dienstag, 10. August zwischen 15 und 19 Uhr ist „Fußball Schnuppertraining und Fußballgolf“ am Sportplatz des TSV. Kinder ab 4 Jahren können mitmachen. Ansprechpartner ist Matthias Letzgus. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Eine Fahrt zum Maislabyrinth nach Schweinberg bietet der Ortschaftsrat Rosenberg am Mittwoch, 11. August, von 14 bis 17.30 Uhr an. Kinder im Grundschulalter können in Begleitung eines Erwachsenen mitkommen. Treffpunkt ist am Schulhof, abgefahren wird um 14 Uhr. Als Ansprechpartner gilt Sven Baumann.

Die SpVgg Sindolsheim veranstaltet am Mittwoch, 18. August, von 13 bis 16 Uhr „Auf die Dosen fertig los“. Treffpunkt ist hinter der Sporthalle. Maximal 15 Kinder können teilnehmen. Kontaktperson ist Birgitt Schlander.

Eine „Bunte Zeit mit Ponys auf dem Islandpferdehof Brunnenberg – Spiele rund um die Ponys“ können die Kinder am Donnerstag, 19. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr erleben. Die Familie Geiger lädt dazu ein. Treffpunkt ist auf dem Hof in der Klingenstraße 2 in Rosenberg. Maximal zehn Kinder ab 5 Jahren können teilnehmen.

Zur Aktion „Wir stellen Eis her“ lädt der FCT Hirschlanden am Freitag, 20. August, von 15 bis 18 Uhr ein. Veranstaltungsort ist am Sportplatz Hirschlanden. Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre können teilnehmen. Ansprechpartner ist Kerstin Schmid. Eine Anmeldung ist notwendig.

Der Jugendrotkreuz Ortsverein Rosenberg lädt am Mittwoch, 25. August, ab 14.30 Uhr zum „Wasserspaß an der Kirnau“ ein. Getroffen wird sich am DRK Raum am Feuerwehrgerätehaus. Kinder zwischen 5 und 12 Jahren können teilnehmen. Dagmar Baumann gilt als Ansprechpartnerin. Eine Anmeldung ist erforderlich. Bei schlechtem Wetter finden ein Alternativprogramm statt.

Einen „Ausflug zum Hof der BG Ackerbau in Mettelheim“ können die Kinder am Donnerstag, 26. August, von 15 Uhr bis 18 Uhr machen. Veranstaltet wird die Aktion vonm SpVgg Sindolsheim. Treffpunkt ist an der Halle in Sindolsheim. Kontaktperson ist Mareike Frank. Für den kleinen Hunger und Durst wird gesorgt.

3D-Bilder gestalten

Der Heimat- und Kulturverein veranstaltet am Freitag, 27. August, von 14.30 bis 17 Uhr ein „Kreatives Gestalten von 3D-Bildern“. Man trifft sich am Schulhof und der Vereinsscheune. Kinder ab 6 Jahren können mitmachen. Ansprechpartner ist Martin Scheffel. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Einen besonderen Spielenachmittag „Beat the box“ veranstaltet das Kindergottesdienst-Team der evangelischen Kirchengemeinde am Samstag, 28. August ab 14 Uhr. Die Veranstalt findet im Gemeindehaus Rosenberg statt. Kinder ab 5 Jahren können teilnehmen. Ansprechpartner ist Antje Remmler. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Montag, 30. August, findet von 14 bis 18.30 Uhr ein „Ausflug zum Walderlebnispfad in Buchen“ statt. Veranstaltet wird der Ausflug von der SpVgg Sindolsheim. Treffpunkt ist an der Halle in Sindolsheim. Teilnehmen können maximal 20 Kinder und interessierte Eltern. Tina Geiger ist die Ansprechpartnerin. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Einen „Spieleparcours auf dem Sportplatz in Bronnacker“ baut der Förderverein Bronnacker auf. Am Dienstag, 31. August können von 14 bis 16.30 Uhr Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahre ihren Spaß haben. Ansprechpartnerin ist Stefanie Pölcz. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Samstag, 4.September findet von 14 bis 16 Uhr ein Schnuppertrainig zum Kartfahren statt. Veranstalter ist der MSC Rosenberg. Treffpunkt ist am Sportheim Rosenberg. Die Kinder können zwischen 4 und 15 Jahren alt sein. Ein Elternteil muss dabei sein. Die Veranstaltung ist wetterabhängig. Bei Regen findet die Veranstaltung am 11. September statt. Ansprechpartner ist Wolfgang Hess, eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Gemeinde hat eine Broschüre drucken lassen in der alle Veranstaltungen aufgeführt und nähere Informationen beschrieben sind. Diese ist beim Bürgerbüro der Gemeinde erhältlich. Bürgermeister Ralph Matousek freut sich schon darauf bei den Aktionen in die lachenden Gesichter der Kinder zu blicken.