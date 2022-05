Coole Schritte, akrobatische Tricks

Rosenberg. Unter dem Motto „Wir bewegen Schule“ führte die Grundschule Rosenberg ein Tanzprojekt durch. Eine Woche lang leiteten zwei ausgebildete Tanzpädagogen alle Klassen der Grundschule Rosenberg an. Pandemiebedingt musste die Projektwoche verschoben werden.

Täglich erhielten die Kinder zwei Schulstunden Tanzunterricht. Gemeinsam lernten sie verschiedene Moves, coole Schritte und akrobatische Tricks. Hochmotiviert entwickelten die Tanzgruppen mit den beiden Tanzpädagogen verschiedene Choreographien.

Es war beeindruckend, wie schnell die Kinder die zum Teil komplizierten Bewegungsfolgen gelernt und getanzt haben. Ziel der Projektwoche war das ganzheitliche Lernen, die Entwicklung von Kompetenz und Teamgeist. Körper und Geist sollten gleichzeitig beansprucht und die Kinder für Bewegung begeistert werden.

Höhepunkt der Tanzwoche war eine große Aufführung in der Halle in Sindolsheim, zu der Eltern, Geschwister und Großeltern kamen. Dabei staunten auch die begeisterten Zuschauer, was die Kinder so alles an tänzerischem Talent hervorzauberten. jeahag