Rosenberg. Nach mehr als 20-jährigem Wirken wurde im evangelischen Kindergarten „Arche“ in Rosenberg Kindergartenleiterin Emilie Pfeuffer in den Ruhestand verabschiedet.

Zunächst luden die Kinder sie zu einer Andacht im Kindergarten ein. Dabei wurde gesungen – und daran erinnert, welche Aufgaben „Frau Pfeuffer“ hatte. „Ciao, es war schön, mit dir zu gehen“ lautete der Titel eines Liedes, und weiter: „Doch einmal kommt die Zeit zum Auseinandergeh’n“. Natürlich hatte man auch ein Geschenk vorbereitet: ein dickes Abschiedsbuch mit vielen liebevoll gestalteten Seiten der Kinder und Erzieherinnen. „Danke schön“ sagte – im Namen aller Eltern – auch Elterbeiratsvorsitzender Schinnagel. Ein Blumenstrauß, eine Schatzkiste und viele Leckereien, die an Rosenberg erinnern sollen, brachten diesen Dank zum Ausdruck. Im Anschluss segnete Pfarrer Kreß die scheidende Kindergartenleiterin, bevor die Erzieherinnen Fürbitten vortrugen und die Andacht mit dem Lied des Teams – „Sei behütet auf deinen Wegen“ – endete.

Am Abend folgte die offizielle Verabschiedung in der evangelischen Kirche. Dekan Krauth fand dabei anerkennende Worte für die langjährigen und vielfältigen Tätigkeiten der Leiterin des Rosenberger Kindergartens, ebenso wie Rosenbergs Bürgermeister Matousek – sowie weitere Ehrengäste. In Form eines „Entwicklungsberichtes“ brachte das Team der „Arche“ noch einmal seine Anerkennung zum Ausdruck und hielt fest, dass Emilie Pfeuffer am Ende ihrer Kindergartenzeit nun wirklich „in den wohlverdienten Ruhestand“ entlassen werden könne.

Dafür übergaben ihr die Erzieherinnen ein „Rentnerbänkle“ und einen Blumengruß.