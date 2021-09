Chöre als Basis der Musikkultur

Sindolsheim/Neresheim. Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi MdL, hat am Samstag beim Landes-Musik-Festival in Neresheim in Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann MdL 37 Vereine der Amateurmusik aus Baden-Württemberg mit der Conradin-Kreutzer-Tafel geehrt, unter anderem der Männergesangverein „Sängerbund 1871“ Limbach. Unter den 37 Vereinen waren aber auch 23 Gruppen, die 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht ausgezeichnet werden konnten, so auch die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ aus Sindolsheim,

„Die baden-württembergischen Chöre und Musikvereine sind die Basis der großen Musikkultur in unserem Land. Die Aktiven in der Amateurmusik nehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahr. Denn Chöre und Orchester bringen Menschen aller Altersgruppen, unterschiedlicher Weltanschauungen und verschiedener Gesellschaftsschichten zusammen. Damit sind Chöre und Orchester wichtige Orte der örtlichen Kultur und des Miteinanders“, so Razavi. Das Motto des diesjährigen Landes-Musik-Festivals, nämlich „Voll im Takt“ spreche da absolut für sich.

Nirgendwo in Deutschland sei die Tradition des bürgerlichen Laienmusizierens älter als in Baden-Württemberg. „Es ist auch ihrem Einsatz zu verdanken, dass Baden-Württemberg nicht nur ein starkes Kulturland ist, sondern auch ein Land, in dem Bürgerengagement einen hohen Stellenwert genießt. Davon profitieren wir alle“, betonte die Ministerin. Vor allem in ländlichen Gebieten gehören Chöre und Musikvereine zu den wichtigen Säulen einer qualifizierten musikalischen Ausbildung. Bei der Entwicklung der Ganztagsschule sind sie natürliche Kooperationspartner der Schulen. So wird der Zugang zu jungen Menschen hergestellt und gleichzeitig die Bedeutung der kulturellen Bildung an Schulen gestärkt. Musische und kulturelle Bildung tragen zur Persönlichkeitsentwicklung bei, vermitteln Werte und fördern die Wahrnehmungs- sowie Kommunikationsfähigkeit. Darüber hinaus werden soziales Verhalten und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein gestärkt.