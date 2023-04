„Caravan of love“: Spontanchor singt in Rosenberg

Rosenberg. Die langjährige Konzertpause des Spontanchores aus Boxberg endet am Sonntag 23. April. Dann kehrt die vielstimmige Gospelformation zur Freude ihrer Fans auf die Bühne zurück. Präsentiert werden beliebte und moderne Stücke aus Gospel, Spiritual, Praise und Pop. Zu erleben gibt es Arrangements von Tore W. Aas, The Housemartins, G. Heinzmann, H.-J. Eißler, James E. Moore Jr., Karl Jenkins und vielen anderen. Daneben präsentieren Christiane Weber (Geige/Gesang) und Chorleiter Stefan Rauch das Lied „Wertvoll“ aus ihrem neuen Album „Wärme“. Der Chor wird instrumental begleitet mit Flöte, Geige, Bass, Percussion und Gitarre.

Das Konzert in der Evangelischen Kirche in Rosenberg am Sonntag, 23. April, beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Konrad Kübler