Buntes Programm – auch in Bronnacker, Hirschlanden und Sindolsheim

Rosenberg. Im Mai finden die Feierlichkeiten zum „goldenen Jubiläum“ der Gemeinde Rosenberg statt, denn zum 1. Januar hat sich die Bildung, der Zusammenschluss zur heutigen Gemeinde Rosenberg aus den vier bisherigen Gemeinden, zum 50. Mal gejährt.

Bereits zum 1. Juli 1971 vereinbarten Rosenberg und Bronnacker, künftig gemeinsam zu gehen. Am 1. Januar 1972 schlossen sich Sindolsheim und Hirschlanden an, so dass die Gemeinde Rosenberg in ihrer heutigen Form entstand.

Die geplanten Feierlichkeiten beginnen am Mittwoch, 25. Mai, mit einem offiziellen Festakt, der – Corona-bedingt, nur mit geladenen Gästen stattfinden kann.

Für alle Rosenberger findet am Sonntag, 29. Mai, ein Wandertag unter dem Motto „Gemeinsam geht’s durch Rosenberg“ mit anschließendem Fest an der Mehrzweckhalle Sindolsheim statt.

Der Festtag startet in Bronnacker mit einem ökumenischen Gottesdienst, dann gibt es Zwischenstopps in Rosenberg und Hirschlanden, bevor das Abschlussfest in Sindolsheim startet. In den einzelnen Ortsteilen werden eigens für das Jubiläum geschriebene Theaterszenen gespielt, welche die Bürger zurück in die 70-er Jahren schicken. Jeder kann dann individuell von einer Etappe zur nächsten aufbrechen. Die Strecke ist ausgeschildert.

Folgende Programmpunkte ge-plant: Bronnacker: 9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst mit Dekan Rüdiger Krauth in der Scheune der Familie Thier, Ortsstraße 2. Anschließend Weißwurstfrühstück und Aufführung der Theaterszene „Bronna-cker“. Rosenberg: Ab 12 Uhr Bewirtung am Schul- und Rathausplatz, musikalische Unterhaltung durch den Posaunenchor, Vorführungen durch die Tanzgruppen der Narrenzunft Rouschebercher Milchsäuli und Aufführung der Theaterszene „Rosenberg“.

Hirschlanden: Ab 14 Uhr Bewirtung am Mehrgenerationentreff, Führungen durch die Brauerei und Aufführung der Theaterszene „Hirschlanden“.

Sindolsheim: Ab 16 Uhr Bürgerfest im Außenbereich der Mehrzweckhalle. Musikalische Unterhaltung mit den „Kirnautalern“ aus Altheim, Aufführung der Theaterszene „Sindolsheim“. F