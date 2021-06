Bunte Pfähle erinnern an Zusammenschluss

Rosenberg/Bronnacker. Die beiden Orte Rosenberg und Bronnacker feieren am Donnerstag ein gemeinsames Jubiläum, denn am 1. Juli 1971 haben sich die damaligen selbstständigen Gemeinden Bronnacker und Rosenberg zusammengeschlossen und damit den ersten Grundstein für die heutige Gemeinde Rosenberg geschaffen.

Viele fleißige Hände

Um dieses gemeinsame Band symbolisch zu knüpfen wurden am Samstagnachmittag mehr als 100 selbstbemalte und gestaltete Holzpfähle mit bunten Motiven von den jeweiligen Ortsmitten zum geplanten Baumstandort aufgestellt. Viele fleißige Hände haben in zahlreichen Arbeitsstunden schöne kreative Kunstwerke geschaffen. Die Ortschaftsräte von Bronnacker und Rosenberg waren mit vielen fleißigen Helfern und auch zahlreichen Kindern lange unterwegs um diese Pfähle aufzustellen. Walter Baumann (Rosenberg) hatte seinen geschmückten Traktor mit Anhänger und Jürgen Schäfer (Bronnacker) sein Fahrzeug für diese besondere Aktion zur Verfügung gestellt.

Nunmehr ist ein ungewöhnliches Ortsbild entstanden, denn die bunten Pfähle stehen in Rosenberg vom Rathaus entlang der Haupt- und Brückenstraße und über den Wittstadterweg zum Endpunkt an der Landstraße. Von Seiten des Ortsteils Bronnacker wurden die Pfähle vom Bürgerhaus über Verbindungsstraße ebenfalls bis zur Landstraße aufgestellt. Die Aktion war ein voller Erfolg. Am Donnerstag, 1. Juli soll im Rahmen einer Feierstunde an der Landstraße/Bronnackerweg eine gemeinsame Baumpflanzung stattfinden, um an den Moment des Zusammenschlusses vor 50 Jahren zu erinnern. F