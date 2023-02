Bürgermeister im Zwangsurlaub

Rosenberg. Bei der Narrenzunft Rouschebercher Milchsäuli ist es schon lange Tradition, nicht wie sonst üblich am „Schmutzigen Donnerstag“, sondern immer erst einen Tag später das Rathaus zu stürmen und Bürgermeister Ralph Matousek bis Aschermittwoch von seinem Amt zu entheben. Auch die Bediensteten des Rathauses wurden bis dahin in Zwangsurlaub geschickt, worüber sie sich sehr freuten. Am Freitagvormittag hatte sich somit vor dem „Rothäuschle“ eine sehr große kunterbunte Narrenschar großer und kleiner Säuli mit Prinzenpaar Matthias I. und Andrea I. sowie einer Abordnung der Männer- und Frauengarde und des Vorstandes eingefunden. Nach dreijähriger Pause nahmen auch die bunt verkleideten Grundschüler mit ihren Lehrerinnen an diesem närrischen Zeremoniell teil. Die beiden Flötengruppen spielten einige Fastnachtslieder.

In seiner kurzen Ansprache sagte Sitzungspräsident Alex Ullrich, dass sich die „Säuli“ sehr freuen, wie auch zu den Zeiten vor der Corona-Pandemie, wieder vor dem Rathaus zu stehen, dieses zu stürmen, bis Aschermittwoch die Macht zu übernehmen und den amtierenden Bürgermeister Ralph Matousek und seine Bediensteten in den Urlaub zu schicken. Nach einem dreifachen „Huja Gagga“ gab Prinz Matthias I pünktlich um 11.11 Uhr den Befehl an zwei Gardistinnen und zwei Gardisten, ins Rathaus zu gehen um den in seinem Amtszimmer wartenden Bürgermeister Ralph Matousek mit seinen Mitarbeiterinnen vor die Rathaustüre zu bringen.

Nach einem weiteren Schlachtruf verfügte dann das Prinzenpaar, dass bis Aschermittwoch im Baulanddorf einige besondere Regelungen gelten. Das Rathaus wird von der „Säulischar“ übernommen. „Bis Aschermittwoch werden die Amtsgeschäfte ruhn und der Bürgermeister mit seinen Bediensteten hat nichts zu tun“, sagte der Prinz. Die Prinzessin ergänzte, dass die Kasse und der Rathausschlüssel an die „Säuli“ zu übergeben sind. Die Schule bleibe geschlossen und für die Kinder gibt es keine Hausaufgaben. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses werden ab sofort keine Rechnungen mehr geschrieben und die Zahlung der Steuern ist bis Aschermittwoch ausgesetzt, denn ab jetzt regieren bis zum Ende der diesjährigen Kampagne die „Säuli“ und als äußeres Zeichen ihrer Machtübernahme setzten zwei Gardisten die „Säulifahne“ am Fahnenmast vor dem Rathaus.

Der zwischenzeitlich entmachtete Bürgermeister, der bereitwillig den Rathausschlüssel an Präsident „Alex“ Ullrich übergab, stand schon „reisefertig“ mit Urlaubskoffer und auf seinem Jackett angebrachter Reiseziele Ischgl und Italien letztmals vor seiner Auszeit vor der „Säulischar“.

Er hatte noch einige gereimte Abschiedsworte für sie parat. Die Faschenacht in Rouscheberch ist endlich aus dem Urlaub erwacht. Nach zwei Jahren Pause raschelt es im Stall, ein leises Grunzen hört man schon überall. Aber liebe ,Michsäuli’ wir präsiere und haben es eilig, ihr seid spät dran und der Urlaub ist uns heilig. Die Koffer sind gepackt, wir wollen los, gebucht ist ein schöner Urlaub, ganz famos. Wenn die Milchsäuli drei Jahre im Urlaub sind, dann geht wohl nimmer alles so geschwind. Den Schlüssel zum Rathaus gebe ich jetzt her, ich kann Euch sagen, die Bürde lastet schwer. Es ist eine große Verantwortung für Euch und auf jeden Fall kein simples Spielzeug. Geht verantwortungsvoll mit der Gemeinde um, dann freuen sich alle Bürger drum herum. Die Gemeindekasse ist ausnahmsweise gut gefüllt, und wir mussten was überlegen für das ganze Geld. Als ,Gmondsbabbe’ habe ich es vollbracht mit der fünften Jahreszeit übernehmen endlich die Narren wieder die Macht.“ Damit die „Säuli“ bereits Bescheid wissen, werde er aber am Aschermittwoch wieder von der Urlaubsreise zurückkehren.

Nach einer gemeinsamen Schunkelrunde lud der abgesetzte Borchemeschter die „Säuli“ zu einem Umtrunk ins Rathaus ein, wobei kräftig das neue Säulilied gesungen wurde. Für die Kinder der Grundschule gab es eine Brezel. F