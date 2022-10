„Brückenschoppen“ war ein Höhepunkt

Rosenberg. Bei der Generalversammlung des Heimat- und Kulturvereins Rosenberg standen Berichte auf der Tagesordnung. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Siegfried Stumpf berichtete Silke Stumpf als Schriftführerin über die zahlreichen Aktivitäten des rührigen Vereins.

Seit der Generalversammlung 2021 fanden sieben Vereinssitzungen statt. Der Verein übernahm im Frühjahr erneut die Baumschnittaktion, wobei am Obstbaum-Museum „Hälde“ und eine Reihe entlang der Bundesstraße die Obstbäume fachgerecht geschnitten wurden. Dabei konnten erfreulicherweise drei neue Helfer begrüßt werden.

Der Verein bedankte sich bei Obstbaum-Fachmann Timo Schuster. Er macht sich große Mühen mit den Aufzeichnungen und dem bürokratischen „Dahinter“ und ist natürlich auch bei allen Durchführungen mit Rat und Tat dabei. Als sehr erfreulich bezeichnete Silke Stumpf, dass diesen Herbst erstmals der evangelische Kindergarten „Arche“ die Äpfel erntete und diese damit auch einem guten Zweck dienten.

Sie berichtet weiter, dass im September 2021 an der Alten Brücke erstmals ein „Brückenschoppen“ veranstaltet wurde – es war ein echter Höhepunkt im Dorf. Endlich konnte auch wieder im Juni das jährliche Sonnwendfeuer durchgeführt werden. Trotz eines heftigen Regenschauers zwischendurch war der Abend gut besucht und es hatten alle viel Freude dabei

Natürlich hat sich der Verein auch wieder am Ferienprogramm beteiligt und zusammen mit dem Gnadenhof des Vereins „Animal hope“ im Heuweg einen Besuch bei den dortigen Tieren durchgeführt. Da es ein sehr heißer Tag war, fiel die geplante Wanderung mit den Eseln zwar aus, streicheln und herumtoben konnten die Kinder trotzdem.

Im August fand wieder einmal ein Open-Air-Kino auf dem Programm. Leider hatte der Verein da großes Pech mit dem Wetter – und auch wiederum großes Glück, das Walter Baumann eine so große Scheune hat. So konnten dennoch rund 140 Besucher „äußerlich trocken“ einen schönen und lustigen Filmabend erleben.

Einige der in Dorf vom Verein installierten Ruhebänke benötigten eine Renovierung. Auch das konnte teilweise im Sommer erledigt werden. Sehr beliebt ist nach wie die Bücherzelle am Bahnübergang. Der Bestand in der Zelle wechselt regelmäßig durch, und auch an Nachschub mangele es nicht.

Anschließend erstattet Kassiererin Elisabeth Gräf den Kassenbericht. Die Finanzlage des Vereins sei geordnet und erfreulich. Siegfried Stumpf dankte für den Bericht und die zuverlässige und akkurate Kassenführung.

Die Kasse wurde geprüft von Katrin Weimer und Maria Weber. Sie bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen die Entlastung.

Auf Bitte von Siegfried Stumpf übernahm dann Bürgermeister Ralph Matousek die Leitung der Versammlung und beantragte die Entlastung des Vorstands, welche auch einstimmig genehmigt wurde. Matousek nutzte auch die Gelegenheit für ein Grußwort. Er gab einen Überblick und Rückblick auf die letzten Jahre mit fortwährenden Krisen und sei deshalb sehr froh, dass in den letzten Monaten, auch besonders durch und mit dem Verein, etwas Normalität eingekehrt ist. Leider müsse auch er feststellen, dass es schwerer geworden ist, die Leute zur Mithilfe zu bewegen. Er sieht dies als große Herausforderung für das gesellschaftliche Leben in den Dörfern in der Zukunft. Er dankte dem Verein für die geleistete Arbeit zum Wohl des Dorfes.

Unter Verschiedenes war aufgrund Umzug das Amt eines Kassenpüfers zu besetzen, hier wurde nach Vorschlag von Siegfried Stumpf dann Erika Ringlstetter gewählt.

Siegfried Stumpf gab noch einen Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten des Vereins. Als nächstes steht der Weihnachtsmarkt an, der am 26. November stattfinden soll. Baumschnittaktion und Sonnwendfeuer sollen auch 2023 wie gewohnt stattfinden. Ebenso will sich der Verein wieder am Ferienprogramm 2023 beteiligen.

Die nächste Vereinssitzung findet am Freitag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Löwen“ statt wird. Es geht dabei hauptsächlich um die Planung des Weihnachtsmarktes.