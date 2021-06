Brücke liegt Gremium am Herzen

Hirschlanden. Sieben interessante Punkte behandelte der Ortschaftsrat von Hirschlanden in seiner jüngsten Sitzung, an der wieder zahlreiche Zuhörer teilnahmen.

Im ersten Punkt befasste sich das Gremium mit der geplanten Sanierung des „Rinna-Stegs“. Wie Ortsvorsteher Martin Herrmann erklärte, habe man bei einer Begehung festgestellt, dass die Widerlager des Holzstegs „marode“ sind und dringend saniert werden müssen. Eine Kostenberechnung des Ingenieurbüros Walter und Partner (Adelsheim) hat für die Sanierung eine Summe von 38 000 Euro ergeben.

Aus der Ortschaftsratssitzung Unter Punkt „Verschiedenes“ gab es eine Vielzahl von Informationen. Nach Überprüfung der Brandschutzmaßnahmen ist die Nutzung des Vereinsraums im Gemeinschaftshaus bisher auf 15 Personen beschränkt. Bürgermeister Matousek ist es gelungen, einen Kompromiss zu erzielen, der aber noch nicht genehmigt wurde. Zudem wird ein Balkon an der Giebelseite des Gebäudes angebaut. Die Baustelleneinrichtung für den Kanal- und Straßenbau im Eichgarten und Lindenbaum ist erfolgt, so dass der Baubeginn bevorsteht. Bürgermeister Matousek gab einen Sachstandsbericht zum geplanten Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Hirschlanden. Der Umbau werde sich durch die immer teurer werdenden Baupreise erheblich verteuern. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates sollen zwei Gewerke vergeben werden. Es soll zudem versucht werden, die entstehenden Mehrkosten durch Eigenleistungen der Feuerwehr auszugleichen. In der Sondersitzung vom 6. Mai wurden von Vertretern des Landratsamtes Änderungen im Fahrplan im Schülerverkehr zugesagt. Der damalige Bürgermeister Haas (Ahorn) wollte sich darum kümmern, dass die Schüler von Hirschlanden morgens mit dem Bus der Firma Hettinger mit nach Eubigheim fahren können. Die Fahrplanänderungen sind vorgenommen, allerdings „holpert“ es noch etwas bei der Umsetzung. Die Umzäunung des Spielplatzes ist defekt und stellt ein Sicherheitsrisiko für die Kinder dar. Die Gemeinde wird einen neuen Zaun davor bauen. Die Gemeinde hat den Verkauf des alten Hirschlander Feuerwehrfahrzeugs, das nach der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges nicht mehr benötigt wird, angekündigt. Bisher haben sich einige private Interessenten gemeldet. Es steht auch die Überlegung im Raum, dass das Fahrzeug vom Museumsverein erworben wird, damit es für die Vereine des Dorfes erhalten bleibt und weiter genutzt werden kann. Nach der Festlegung des Verkaufspreises wird der Museumsverein eine Entscheidung treffen. Ortsvorsteher Herrmann teilte abschließend mit, dass die Sparkassen-Bauland-Stiftung einen Betrag von 200 Euro für die Dorfmediathek gespendet hat. Ebenfalls erfreulich sei, dass die Volksbank Kirnau eine Ruhebank gespendet habe, die auf dem neu zu gestalteten Platz am alten Bahnhof aufgestellt werden soll. Dekan Rüdiger Krauth bedankte sich bei den Hirschlandenern für die große Spendenbereitschaft in Sachen Gemeinschaftshaus-Neubau. F

Als Alternative wurde von Bürgermeister Matousek ein Angebot für die Fußgängerbrücke aus Aluminium eingeholt. Die Gesamtkosten würden sich auf rund 28 000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und ohne Rückbau der alten Brücke belaufen. „Wenn man hier alle anfallenden Kosten berücksichtigt, ist mit rund 45 000 bis 50 000 Euro zu rechnen“, meinte Herrmann, der den Punkt zur Diskussion stellte.

Jürgen Arnold sprach sich dafür aus, die ortsbildprägende Holzbrücke so zu belassen. Wenn es aus Sicherheitsgründen nicht anders gehen würde, wäre er dafür, die Brücke für einige Monate zu sperren.

Bürgermeister Ralph Matousek kündigte an, nochmals mit dem Sachverständigen sprechen zu wollen – und dabei zu klären, wie man die Standsicherheit weiterhin gewährleisten könne. Ulrich Herrmann meinte, man solle erst einmal abwarten, wie sich der Bausektor weiter entwickelt, die Situation im kommenden Jahr nochmals neu bewerten und dann eine pragmatische Lösung angehen. Die schöne Holzbrücke mit Dach sollte seiner Meinung nach in jedem Fall bestehen bleiben.

Umzug der Dorfmediathek

Anschließend informierte der Ortsvorsteher über den Umzug der Dorfmediathek ins neue evangelische Gemeindehaus. Nachdem die vorhandenen Regale nach zweimaligem Auf- und Abbau teilweise beschädigt waren, wurde bei der Firma Wohnfitz in Walldürn ein neues Regalsystem zum Preis von 3200 Euro bestellt, das in Eigenleistung durch ehrenamtliche Helfer aufgebaut wurde. Nachdem Cassia Schorr schon einen Großteil der Bücher eingeräumt hatte, wurde festgestellt, dass der Platz im eigentlichen Mediatheksraum zu klein ist. Nun wolle man die Kirchengemeinde bitten, dass zusätzlich der Vorraum mitbenutzt werden darf. Herrmann bedankte sich bei der Gemeinde Rosenberg über den gewährten Zuschuss in Höhe von 1000 Euro für das Regalsystem. Die restlichen Kosten werden mit 2200 Euro von der Dorfkasse übernommen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung erläuterte Herrmann zwei Anträge: einmal ging es um die Vollausstattung der Mediathek, zum anderen um den geplanten Kauf eines E-Autos zur Nutzung für alle dörflichen Zwecke sowie zum Car-Sharing. Nachdem die Mediathek in Kürze in neuen Räumen eröffnet wird, habe man überlegt, in neue Medien und eine umfangreiche technische und auch notwendige Ausstattung zu investieren. Gleichzeitig wäre es ein wesentlicher Vorteil, wenn für die Aktion „Bücher auf Rädern“ und für den öffentlichen Fahrdienst sowie den Kisteneinkaufsservice ein Dorf-Auto zur Verfügung stehen würde. Beide Anträge sollen über das Leader-Programm gestellt werden. In einem geplanten Gespräch in Walldürn wolle man die Projekte vorstellen und abklären, ob eine Bezuschussung in Frage kommen würde.

Es kommt „Leben in den Teich“

Thema waren auch die Planungsarbeiten für das Feuchtbiotop am „Brückleinsweg“. Auch wenn manche Bürger vermutet hatten, dass das Feuchtbiotop am Brückleinsweg, das als Ausgleichsmaßnahme für den Bau der Windräder geplant war, zwischenzeitlich „gestorben“ ist, beginnt nun doch endlich die Umsetzung, so der Ortsvorsteher. Fünf Jahre, nachdem der Ortschaftsrat sich um die Verwirklichung bemüht hatte, komme nun endlich „Leben in den Teich“.

Bürgermeister Matousek ist es bereits vor einem Jahr gelungen, die notwendigen Grundstücke zu erwerben. Das Regierungspräsidium hat nun Landschaftsarchitekt Uwe Neubauer aus Bretzfeld beauftragt, mit den Planungen zu beginnen. Dazu findet in den nächsten Tagen eine gemeinsame Begehung vor Ort statt.

Die Gesamtkosten sind auf rund 80 000 Euro veranschlagt und werden zu 100 Prozent bezuschusst.