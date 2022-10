Brennholz wird in Rosenberg teurer

Sindolsheim. Die Waldbegehung des Rosenberger Gemeinderats fand am Samstag statt. Als Schwerpunktthemen berichteten dabei die beiden Forstleute Jörg Puchta, Leiter der Betriebseinrichtung Adelsheim, sowie Revierleiter Christof Hilgers über die Behandlung von Jungbeständen, den forstlichen Standort und die Auflösung eines Fichtenbestandes, alle im Distrikt 1 auf Gemarkung Sindolsheim. In der Gemeinderatssitzung im Kirchencafe der Kirchenkäserei wurde anschließend der Vollzug des Forstwirtschaftsplans 2022 und der Plan für das Jahr 2023 beschlossen. Die Brennholzpreise steigen um rund 25 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Ralph Matousek begrüßte die Teilnehmer der Exkursion, darunter auch interessierte Bürger sowie Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Sindolsheim. Einleitend stellte er fest, dass der Forst als Sparbuch der Gemeinde bezeichnet wird und die 650 Hektar Gemeindewald einen hohen Wert haben. Es folgte der Rückblick auf das Forstwirtschaftsjahr 2022. Dieses startete sehr feucht, was für Natur und Wald aber sehr segensreich gewesen ist. Durch den heißen und trockenen Sommer sind viele Anpflanzungen vertrocknet. Der Druck des Borkenkäfers war trotz Trockenheit nicht so groß wie 2019 und 2020 In diesem Jahr hält sich der Borkenkäfer noch zurück.

Energiehunger

Für das Forstjahr 2022/2023 spüre man, so der Bürgermeister, den Energiehunger aus der Energiekrise mit einer deutlich gestiegenen Nachfrage und höheren Kosten. Ein besonderer Dank galt Revierförster Christof Hilgers, bei dem der Wald in guten Händen sei. Die gute Kommunikation und die Zusammenarbeit schätze er sehr, so Matousek, der auch Jörg Puchta für die Unterstützung im Hintergrund würdigte.

Mehr zum Thema Ravensteiner Gemeinderat tagte „Buche hat im Bauland keine Zukunft“ Mehr erfahren Gemeinderat Seckach tagte Natursteinbrücke muss saniert werden Mehr erfahren Waldbegehung in Markelsheim Klimawandel bereitet Sorge Mehr erfahren

Am ersten Waldbild erläuterte Hilgers die die Jungbestandspflege sowie die geplante Auslesedurchforstung in einem 30-jährigen Eichen-/Eschenholzbestand. Geplant ist bis 2029 eine Auswahl der sogenannten Zukunftsbäume, die in 150 Jahren als Wertholz geerntet werden sollen. Exemplarisch markierte Hilgers „Z-Bäume“. Dabei erklärte er die Kriterien der Auswahl.

Im nächsten Waldbild ging es um die forstliche Standortkunde, die Baumarteneignung und Anbauempfehlungen, im letzten Waldbild um die Auflösung eines Fichtenbestands. Dort war der Borkenkäfer zugange. Beim Blick auf die Verbisssituation durch Rehwild an den Setzlingen betonte Hilgers die positive Auswirkung der Neuverpachtung.

Nach der über zweistündigen Waldbegehung erläuterte Hilgers in der Sitzung des Gemeinderats den doch erfreulichen Vollzugsplan für das „schwierige“ Forstwirtschaftsjahr 2022. Der geplante Hiebsatz von rund 4000 Festmetern Holz wurde nicht erreicht. Bislang wurden 2473 Festmeter Holz an planmäßiger und 1407 Festmeter an zufälliger Nutzung eingeschlagen, davon rund 245 Festmeter Käferholz und 977 Festmeter wegen Dürreschäden.

Nach der Prognose ist mit einem Überschuss von rund 95 600 Euro zu rechnen. In der derzeitigen Situation kein schlechtes Ergebnis, sagte Hilgers, der darauf hinwies, dass der derzeitige Holzmarkt auf „sehr wackligen Füßen“ stehe. Laubholz sei relativ gesichert, denn die Abnahme sei enorm. Die Brennholzpreise für Polter-Hartholz haben enorm angezogen, von 58,85 Euro auf 80 Euro. Recht erfreulich ist auch das Ergebnis von 2021 mit einem Gewinn von 67 000 Euro.

Zahlen sprechen lassen

Christof Hilgers stellte dann die Zahlen des Forstwirtschaftsplans 2023 vor. In der Gesamtnutzung ist ein Holzeinschlag von 4200 Festmetern geplant. Das entspreche der Vorgabe der Forsteinrichtung. Nach der „vorsichtigen“, aber nach Meinung der Forstleute realistischen Planung wird auch im Forstwirtschaftsjahr 2023 mit einem Überschuss gerechnet. Die Einnahmen bezifferte Hilgers auf 306 000 Euro, die Ausgaben auf rund 235 500 Euro. So ergebe sich „theoretisch“ ein Plus von 70 600 Euro.

Bürgermeister Matousek freute sich über die guten Ergebnisse. Letztendlich sei das Ergebnis besser als vorgesehen.

Der Forstwirtschaftsplan 2023 wurde einstimmig beschlossen. Jörg Puchta verwies auf die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse seit 2001. Im Endeffekt sei die Kalkulation ein Plan, der sich morgen schon ändern könne. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Weiterer Punkt war die Festlegung des neuen Brennholzpreises. Matousek verwies auf die Empfehlung der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB), diesen von 58,85 Euro auf 80 Euro pro Festmeter anzuheben.

Abgesprochen worden sei im Neckar-Odenwald-Kreis, künftig einen einheitlichen Preis anbieten zu wollen, um den „Holztourismus“ zwischen den einzelnen Gemeinden zu vermeiden. Matousek empfahl dem Gemeinderat sich an der Vorgabe der FVOB zu orientieren. Jeder Ster Buchen-, Eichen- und gemischtes Holz kostet künftig 87 Euro, beschloss das Gremium einstimmig.

Matousek bedankte sich bei Revierleiter Christof Hilgers für die tolle Vorbereitung dieser Waldbegehung und den damit verbundenen Einblick in den Rosenberger Wald. Zudem würdigte er die Forstleute für die stets gute Zusammenarbeit.