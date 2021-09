Brandschutz beim evangelischen Gemeindehaus in Rosenberg nicht gewährleistet

Rosenberg. Wie geht es mit dem evangelischen Gemeindehaus weiter? Diese Frage stellt sich nunmehr der evangelische Kirchengemeinderat. Da in diesem Gebäude nach den neuesten Bestimmungen des Brandschutzes der geforderte zweite Rettungsweg fehlt, kann das Gemeindehaus zukünftig nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden.

Gebäudezustand analysieren

Die Mitglieder des evangelischen Kirchengemeinderates haben schon in mehreren Gemeindeversammlungen, die aber spärlich besucht waren, erläutert, dass die Landessynode in Baden 2014 das Landeskirchliche Liegenschaftsprojekt beschlossen hat. Darin heißt es, dass der Gebäudezustand aller evangelischen Kirchengemeinden analy-siert und Konzepte für die zukünftige Verteilung von Gebäuden erarbeitet werden sollen. Ziel ist sowohl die Reduzierung von Gebäuden, als auch die Kürzung der Zuschüsse für deren Unterhaltung.

Im Juli 2020 hatten die Kirchengemeinderäte die zukünftigen Vorschläge des Beratungsbüros Prokiba vorgestellt. Derzeit sind die Mitglieder des Kirchengemeinderates dabei zu prüfen, ob der Einbau eines Gemeinderaumes in der evangelischen Kirche in Rosenberg möglich ist. Hierzu sollen auch Fördermittel an verschiedenen Stellen beantragt werden. Was allerdings mit dem, der Kirche gegenüberstehenden Gemeindehaus geschieht, ist noch völlig unklar. Es sollen auch keine finanziellen Mittel mehr aufgewendet werden. Zwischenzeitlich stand auch zur Diskussion, ob das Gemeindehaus verkauft wird. In Gesprächen mit der Gemeinde und dem Ortschaftsrat Rosenberg wurden bisher keine neuen Verwendungsmöglichkeiten gefunden, um das Gebäude in anderer Trägerschaft weiter zu erhalten. Durch den vorgesehenen Einbau eines Gemeinderaumes in der evangelischen Kirche plant der Kirchengemeinderat das Kirchengebäude für alle Gruppierungen im Ort, für Begegnungen, kleine Feiern und für die nachfolgende Generation weiter attraktiv zu halten und dadurch die dauerhafte Nutzung der Kirche für die Zukunft zu sichern.

Erste Eindrücke gesammelt

Dem Kirchengemeinderat wurden von Vertretern des Oberkirchenrates bereits mehrere gelungene Beispiele solcher gewünschten Einbauten vorgestellt. Außerdem wurde er ermutigt diesen neuen Weg auch in Rosenberg zu gehen. Das Gremium sammelte bei der Besichtigung eines solchen vorgenommenen Umbaus in Lobbach-Lobenfeld bereits konkrete Eindrücke.

Diese Überlegungen sollen nun weiter verfolgt werden. Die Gemeindemitglieder will man weiterhin über die nächsten Schritte auf dem Laufenden halten. In der Bürgerversammlung, die am Mittwoch, 22. September, in der evangelischen Kirche stattfindet, wollen Ute Baar und Architektin Susanne Kistner die geplanten Umbauarbeiten in der evangelischen Kirche in von Rosenberg vorstellen.