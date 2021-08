Beim Rosenberger Kinderferienprogramm: Umgang mit der gelben Filzkugel geübt

Rosenberg. Im Rahmen des diesjährigen Ferienprogrammes, an dem sich die Tennisabteilung des TSV Rosenberg beteiligte, fand am vergangenen Freitag auf der Tennisanlage ein Schnupper-Tenniskurs statt. Die rund 20 Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren erhielten einen ersten Einblick in das Spiel mit der gelben Filzkugel.

Übungen gemacht

Von der Abteilung wurden dazu alle erforderlichen Materialien zur Verfügung gestellt. Das Trainerteam führte die Kinder anfangs behutsam durch verschiedene Geschicklichkeits- und Koordinationsübungen an die Bewegungsabläufe des eigentlichen Tennisspiels heran. Das ist sehr wichtig, da beim Tennis fast alle Körperbereiche beansprucht werden. Insbesondere die Koordination zwischen Armen und Beinen mit einem guten Auge für den Flug des Balls ist dabei von besonderer Bedeutung.

Als die Kinder sich mit Bällen und Tennisschlägern vertraut gemacht hatten, wurden die ersten richtigen Schläge, wie Vorhand und Rückhand, ausprobiert. Manche Teilnehmer spielten dabei bereits nach wenigen Versuchen den Ball kontrolliert über das Netz ins gegenüberliegende Feld. Insbesondere die Kinder mit Erfahrung in anderen Ballsportarten entwickelten relativ schnell ein gutes Gefühl.

Durch die für die verschiedenen Altersgruppen geeigneten Übungen konnten die Trainer aber allen Teilnehmern erste Erfolgserlebnisse vermitteln. Allzu schnell waren die zwei Schnupperstunden wieder vorüber und die Kinder fanden es schade, dass nicht noch länger gespielt wurde. F

