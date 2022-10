Bebauungspläne auf der Tagesordnung

Sindolsheim. Die erneute Beratung über die Bebauungspläne „Solarpark Sindolsheim Gretenhecken“ und „Kudacher Weg“ sowie die Jahresrechnung für 2020 standen im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag in der Mehrzweckhalle. Wie Bürgermeister Ralph Matousek sagte, soll mit den Bebauungsplänen die notwendige Rechtsgrundlage für die Bebauung geschaffen werden. Die beiden Vorhaben tragen dazu bei, die durch Bundes- und Landesregierung vorgegebenen Ziele einer deutlichen Erhöhung des Anteils Erneuerbaren Energie zu erreichen.

In der Gemeinderatssitzung am 29. Juni 2021 wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes im Regelverfahren mit zweistufiger Beteiligung beschlossen. In gleicher Sitzung wurde der Vorentwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften und Begründung gebilligt. 16 Träger und Behörden „öffentlicher Belange“ gaben eine Stellungnahme oder Anmerkung ab, die auf 19 Seiten niedergeschrieben war. Die wichtigsten Punkte daraus stellte Planer Lukas Gräf vom Büro „gutschker & donges“ vor. Das Gremium folgte seinen Behandlungsvorschlägen – und gibt den neuen Entwurf zur erneuten Offenlegung frei. Beim Bebauungsplan „Solarpark Sindolsheim, Kudacher Weg“ erfolgte das gleiche Procedere. Auch hier billigte der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes und die erneute Offenlage. F