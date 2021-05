Bauhof soll für 200 000 Euro saniert werden

Sindolsheim. Der Außenbereich am Kindergarten in Rosenberg soll, so hat es der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend nach der Vorstellung der Planung beschlossen, neu gestaltet werden.

Zu diesem Punkt begrüßte Bürgermeister Ralph Matousek die Leiterin des Kindergartens, Emilie Pfeuffer, und deren Stellvertreterin Leila Zinkel und betonte, dass der Kindergarten mit Außenanlagen im Jahre 1998 gebaut wurde. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr einzelne Spielgeräte aufgrund von Sicherheitsmängeln abgebaut, davon das letzte im Frühjahr 2020. Die bestehende Außenlagerhütte entspreche nicht mehr den Anforderungen.

Mängel beheben oder neu planen

„Darüber hinaus bietet der überdachte Terrassenbereich mit den Fallschutzmatten aktuell eine erhöhte Unfallgefahr, weil sich diese Matten außen anheben“, erklärte der Rathauschef. Es stelle sich nunmehr die Frage, behebt man einen Mangel nach dem anderen oder erstellt man eine Gesamtplanung, die in Schritten umgesetzt werden kann.

Im vergangenen Jahr wurde Rudolf Hettich, Umweltpädagoge und Spezialist für die Konzeption und Gestaltung von kindgerechten, naturnahen und nachhaltigen Spielräumen, von der Verwaltung mit einer Planung beauftragt, die zusammen mit einer Arbeitsgruppe der Erzieherinnen des Kindergartens erstellt wurde.

Sie beinhaltet einen Balancierbereich, einen Stangenwald/Motorikpark, eine Gerätehütte, einen Treffpunkt, eine Was-ser- und Kugelbahn sowie einen naturnahen Sandbereich. Die Schaukel und die Kletterwand sollen erhalten bleiben.

Bei der Planung von Rudolf Hettich handele es sich um naturnahe Spielräume, die nicht vergleichbar sind. Da es nicht möglich war, den Planer „virtuell“ zur Sitzung dazuzuschalten, übernahm den Part der Vorstellung die Leiterin Emilie Pfeuffer . Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 60 000 Euro.

Die Verwaltung schlägt vor, in diesem Jahr einen ersten Abschnitt mit dem vorderen Teil der Außenanlage anzugehen. Für diesen Bereich bezifferte Bürgermeister Matousek den Kostenaufwand auf 20 825 Euro. Die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes werden mithelfen und darüber hinaus den überdachten Sitzbereich in Eigenleistung neu anlegen. Der Kindergarten wird auch Eigenmittel einbringen. Im Haushaltsplan sind 25 000 Euro eingeplant. In der kurzen Diskussion betonten die beiden Gemeinderäte Ulrich und Martin Herrmann übereinstimmend, dass die Neugestaltung des Außenbereiches eine sehr gute Idee sei und zur weiteren Entwicklung für die Kinder beitrage. Die Investition sei daher gut angelegt und auch notwendig.

Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Gestaltungsvorschlag von Rudolf Hettich zu und vergab den Auftrag zur Herstellung des naturnahen Sandbereichs an die Firma „natürlich & anders“ aus Wissgoldingen zum Angebotspreis von 20 825 Euro.

Grundsubstanz ist gut

Der Bauhof der Gemeinde befindet sich schon viele Jahre in den Gebäuden des ehemaligen Kalkwerks Rosenberg. Er verfügt aber aktuell über keine zeitgemäßen Sozial- und Aufenthaltsräume und Heizung. Darüber hinaus bestehen am Hauptgebäude Setzungen im Untergrund, die zu einer Rissbildung im Mauerwerk führten. Eine Besichtigung fand im Frühjahr des vergangenen Jahres statt. „Die Grundsubstanz der Gebäude ist gut und bietet auch den erforderlichen Platz für den Gemeindebauhof Rosenbergs“, sagte der Bürgermeister.

Vorgesehen ist jedoch, diesen zeitgemäß auszustatten, arbeitsrechtliche Vorschriften zu erfüllen und ihn einer Renovierung zu unterziehen. Nach einer ersten Schätzung kosten die geplanten Umbaumaßnahmen rund 200 000 Euro. Als nächster Schritt wird der Bauantrag gestellt werden.

Architektenleistungen vergeben

Im diesjährigen Haushaltsplan ist ein Betrag von 50 000 Euro und für das Jahr 2022 ein Betrag von 150 000 Euro eingestellt. Zudem soll im kommenden Jahr ein Antrag auf Zuwendung aus dem Ausgleichstock gestellt werden. Das vorliegende Honorarangebot des Architekturbüros Kistner beläuft sich auf insgesamt 21 884 Euro.

Der Gemeinderat stimmte der Planung für den Einbau von Sozialräumen zu und vergab die notwendigen Architektenleistungen an das Büro Kistner zum genannten Honorarangebot. F