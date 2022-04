Bauarbeiten „Bei den drei Morgen“ schreiten zügig voran

Rosenberg. Die im Februar begonnenen Bauarbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnittes im Rosenberger Neubaugebiet „Bei den drei Morgen“ am Ortsausgang Richtung Bofsheim gehen zügig voran. Insgesamt sollen zwölf neue Bauplätze erschlossen werden, sagte Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek. Die Nachfrage an Bauplätzen in der Baulandgemeinde ist nach wie vor groß. Alle Bauplätze des ersten Bauabschnittes seien zwischenzeitlich verkauft und es werde kräftig gebaut. Auch bei den Bauplätzen des zweiten Abschnittes bestehe eine große Nachfrage der Bauherren. Vier sind bereits verkauft, die restlichen acht reserviert. Die Mitarbeiter der Firma Bockmeier (Bad Mergentheim) sind nach dem Kanalanschluss an den Dörrhöfer Weg derzeit dabei, die weiteren Wasser- und Abwasserleitungen zu verlegen und die Hausanschlüsse an die jeweiligen Grundstücke herzustellen. Die Bauarbeiten mit Asphaltierung der Straße sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein. Die Baukosten belaufen sich auf rund 750 000 Euro. Die jetzigen Bauplätze werden, wie auch im ersten Abschnitt, gleich mit Glasfaserkabeln von der Telekom mitversorgt, was ein großer Vorteil für die künftigen Bauherren bedeutet. Bild: Helmut Frodl

