Bauarbeiten am Gerätehaus gingen los

Hirschlanden. Mit dem geplanten Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Hirschlanden wurde nach der Sommerpause durch die Firma Beckmann (Merchingen) begonnen. Der notwendige Umbau war schon lange ein Wunsch der örtlichen Feuerwehr sowie des Ortschaftsrates mit dem Ziel, die räumliche Situation im Haus durch den Einbau einer Toilettenanlage für die aktiven Feuerwehrfrauen zu verbessern und zugleich eine neue Unterstellmöglichkeit für den Mannschaftstransportwagen zu erhalten. Der bestehende Standplatz des Fahrzeuges im Gerätehaus wurde für das neu angeschaffte große Feuerwehrfahrzeug benötigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kostengünstigere Möglichkeiten

Die ersten Umbaupläne des Feuerwehrgerätehauses sind von 2018. Die damals kalkulierten Baukosten beliefen sich auf rund 120 000 Euro, die dem Gemeinderat sichtlich zu hoch waren. Er beschloss daher das Projekt erstmals zurückzustellen und beauftragte die Verwaltung nach neuen kostengünstigen Möglichkeiten zu suchen. So fanden zusammen mit dem Feuerwehrausschuss mehrere Sitzungen statt in denen verschiedene Varianten und Alternativen untersucht wurden. Man kam schließlich auf die erste Variante zurück und der Gemeinderat entschied sich für einen Garagenanbau im Eingangsbereich. Die Baukosten wurden auf 117 000 Euro beziffert.

„Die Maßnahme“, so Bürgermeister Matousek in der Gemeinderatssitzung, „im Januar diesen Jahres sind im Haushalt 2021 eingeplant.“ Der Gemeinderat beauftragte das Büro Kistner (Adelsheim) mit der weiteren Planung und die Verwaltung die einzelnen Gewerke „beschränkt“ auszuschreiben.

Arbeiten vergeben

In der Sitzung des Gemeinderates Ende Juni wurde das Thema erneut behandelt und der Gemeinderat zog einen Schlussstrich. Zwischenzeitlich erstellte das Büro Kistner eine Ausführungsplanung. Das Gewerk Erd-Beton und die Maurerarbeiten wurden an die Firma Beckmann (Merchingen) und die Zimmerer-Dachdecker und Spenglerarbeiten an die Firma Keller (Adelsheim) vergeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Durch die aktuelle Preisentwicklung im Baugewerbe ist mit einer Verteuerung von rund 30 Prozent zu rechnen. Die Baukosten belaufen sich nunmehr auf 145 000 Euro.Die Feuerwehrkameraden sagten zu Eigenleistungen zu erbringen, damit die anfallenden Mehrkosten in Teilbereichen kompensiert werden können.

Nach der Sommerpause haben nunmehr die Bauarbeiten am Gebäude begonnen. Nach ersten Arbeitseinsätzen der örtlichen Feuerwehrleuten hat die Firma Beckmann mit den Fundamentarbeiten begonnen, zwischenzeitlich wurde die Bodenplatte betoniert und die Außenwand bereits gemauert. Der Baufortschritt ist zwischenzeitlich deutlich sichtbar.

Wenn der Bau weiterhin planmäßig verläuft, können die Rohbauarbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen und über die Wintermonate mit dem Innenausbau begonnen werden. F