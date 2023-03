Bau des Photovoltaik-Parks hat begonnen

Sindolsheim. Der Bau des Photovoltaik-Parks Rosenberg im Gewann „Hut“, bei der Wasserscheune im Ortsteil Sindolsheim, hat begonnen. Auf der Fläche lassen sich bereits große Fortschritte erkennen. Derzeit wird die Unterkonstruktion montiert. Die recht steinige Bodenbeschaffenheit stellt zwar eine gewisse Herausforderung dar, dies war jedoch im Vorfeld bekannt. Mittels spezieller Maschinen haben die Monteure deshalb die Arbeiten gut im Griff. Von Beginn an war es der Wunsch der Gemeinde, für den Bau des PV-Parks ausschließlich schlechte Böden zu verwenden und sie auf diese Weise einer neuen, gewinnbringenden Nutzung zuzuführen. Das wird vor allem durch ein Bürgerbeteiligungsmodell ermöglicht, das unter anderem die Gründung einer BürgerEngergiegenossenschaft vorsieht und so dafür sorgt, dass die Wertschöpfung des künftigen PV-Parks in der unmittelbaren Region bleibt. Die vielen benötigten PV-Module sind auf dem Weg nach Europa. Im Mai folgt die Verlegung der rund 9,5 Kilometer langen Kabeltrasse. Die Inbetriebnahme der Gesamtanlage ist für Sommer dieses Jahres geplant. Bild: Helmut Frodl

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1