Der Ortschaftsrat Rosenberg kam erstmals 2021 zusammen und beratschlagte unter anderem über das Areal unterhalb der evangelischen Kirche sowie den Kindergarten „Arche“.

Rosenberg. Nach sechsmonatiger Pause traf sich der Rosenberger Ortschaftsrat zu seiner ersten öffentlichen Sitzung 2021 im Saal des Rathauses. Ortsvorsteher Sven Baumann gab zunächst einige Informationen zur aktuellen Lage über die geplanten Baumaßnahmen unterhalb der evangelischen Kirche bekannt. Die dortigen Gebäude sind nunmehr alle im Besitz der Gemeinde und teilweise schon lange unbewohnt. Jetzt soll der Platz nach dem Abriss der Häuser einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Lösung gefunden

Wie Bürgermeister Ralph Matousek ergänzte, habe man einen Investor an der Hand, der dort barrierefreie Seniorenwohnungen errichten möchte. Eine Lösung mit den Vereinen dem DRK-Ortsverein Rosenberg, dem TSV Rosenberg und der Freiwilligen Feuerwehr, die aus ihren benutzten Gebäuden ausziehen müssen, wurde bereits gefunden.

Auch diese Gebäude sowie die anderen Wohnhäuser sollen noch in diesem Jahr abgebrochen werden. Über den Neubau des geplanten Feuerwehrgerätehauses informierte Baumann beim nächsten Punkt. In einer Klausurtagung innerhalb der Feuerwehr wurde der Bau eines neuen Gerätehauses im Anschluss an das BAG Lagerhaus in der Hermann-Hagenmeyer-Straße vorgesehen.

Der Ortschaftsrat war zudem der Meinung, dass man den geplanten Schulungsraum, der an die Fahrzeughalle angebaut werden soll, entsprechend vergrößern müsse, so dass für die Bürger die Möglichkeit besteht, dort eine Feier durchzuführen. Derzeit ist das im Dorf nicht möglich. Sowohl der Ortschaftsrat als auch Bürgermeister Matousek fanden das eine gute Idee. Es müssen aber noch weitere Abklärungen erfolgten. Das Gremium hatte einstimmig beschlossen, einen Antrag an die Verwaltung zu stellen.

Der Außenbereich des Kindergartens „Arche“ in Rosenberg soll neu gestaltet werden, berichteten Baumann und Matousek. „Der Kindergarten ist 1996 errichtet worden“, so Baumann. Der Großteil der Außenanlage sei in der Ursprungsform geblieben. Auch sonst haben sich fast keine Veränderungen ergeben. Die bestehende Außenanlage soll daher in diesem Jahr stufenweise umgestaltet werden. Matousek stellte das Großprojekt mit den neuen Planungen vor.

Pläne für den Kindergarten

So sind der Bau einer Wasserkugelbahn, ein Stangenwald und ein großer Sandbereich geplant. Die erforderlichen Kosten belaufen sich auf rund 60 000 Euro. Ein Teilbereich ist im Haushalt eingestellt. Man wolle die Hälfte der geplanten Maßnahmen in diesem Jahr umsetzen.

Unter Punkt „Informationen aus dem Gemeinderat“ war erneut der geplante Breitbandausbau in der Gemeine ein Thema. Man habe zwischenzeitlich das Ziel erreicht und mehr als 200 Verträge gezeichnet. Weitere Themen war die Sanierung der Friedhofsmauer in Rosenberg und die im vergangenen Jahr angegangenen und zwischenzeitlich auch beendeten Baumaßnahmen.

Eine erfolgreiche Bilanz über den eröffneten neuen Dorfladens zog Ortsvorsteher Baumann, der das angegangene Projekt als eine „große Herausforderung“ für alle Beteiligten bezeichnete. Man habe aber zwischenzeitlich ein „Schmuckkästchen“ erhalten, welches alle Anforderungen eines erfolgreichen Einkaufs erfüllt. Baumann dankte sowohl dem engagierten Bürgermeister Ralph Matousek sowie allen am Erfolg beteiligten ehrenamtlichen Helfern sowie dem Vorstand der neu gegründeten Genossenschaft für ihren Einsatz. Bürgermeister Matousek betonte, dass der Betrieb sehr erfolgreich laufe und der Dorfladen von der Bevölkerung angenommen werde. Die Umsatzzahlen stimmen und der Dorfladen wird durchschnittlich von mehr als 200 Personen am Tag besucht. Leider könne das im Dorfladen integrierte Café noch nicht eröffnen. Er hoffe aber, dass es bald soweit sein werde. Matousek berichtete ebenfalls, dass weitere Angebote im Laufe des Jahres geplant seien, so die Eröffnung der neuen Postagentur.

Nachfrage ist groß

Weitere Informationen gab es zum neuen Baugebiet „Bei den drei Morgen“. In der Baulandgemeinde ist ein regelrechter „Bauboom“ ausgebrochen. Von den zwölf im ersten Bauabschnitt erschlossenen Bauplätzen sind zehn verkauft und zwei reserviert. Jetzt soll die Erschließung des zweiten Bauabschnitts ebenfalls mit zwölf neuen Bauplätzen angegangen werden. Der Gemeinderat habe bereits einen Beschluss gefasst. Derzeit werden die Pläne gefertigt, so dass die Ausschreibung erfolgen könne. Auch für den zweiten Bauabschnitt, der bis zum Herbst fertiggestellt werden soll, liegen bereits vier Reservierungen vor.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ gab es aus den Reihen der Zuhörer erhebliche Kritik, dass im ehemaligen alten Friedhof ein Ruhehain entstehen soll, wo Urnenbestattungen möglich sein sollen. Diese Entscheidung war, so die Meinung von Zuhörern, nicht durchdacht, weil man eine solche Realisierung auch im neuen Friedhof hätte vornehmen können. Wie Ortsvorsteher Baumann sagte, hatte sich der gesamte Ortschaftsrat gegen das Vorhaben ausgesprochen, konnte sich aber gegen den Gemeinderat nicht durchsetzen.