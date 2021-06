Band zwischen Orten knüpfen

Rosenberg. Wie bereits mehrmals angekündigt soll zur 50-jährigen Eingemeindung des Ortsteils Bronnacker am 1. Juli 2021 ein symbolisches Band zwischen den beiden Ortsteilen geknüpft werden. Holzpfähle sollen dies zeigen. Derzeit sind noch wenige Holzpfähle weiß vorgestrichen, die bunt bemalt werden müssen.

AdUnit urban-intext1

Die Verlässliche Grundschule, der Kindergarten Arche, der Heimat - und Kulturverein, die Mitglieder der Narrenzunft NZRM, das Rathausteam sowie einige Privatpersonen sind schon sehr kreativ tätig. Der Ortschaftsrat von Rosenberg hofft, dass noch weitere Helfer dazu kommen und die geplante Aktion unterstützen. Wer mitmachen möchte, soll sich unter Telefon 06295/298564 melden.

Bereits am Samstag, den 26. Juni ab 14 Uhr sollen entlang des Weges die ersten Pfähle aufgestellt werden. Treffpunkt ist am Rathaus. Auch der Ortschaftsrat aus Bronnacker ruft die Bevölkerung zur Mithilfe und Unterstützung dieser Aktion auf. Treffpunkt der Helfer in Bronnacker ist ebenfalls um 14 Uhr am Bürgerhaus. Weitere Informationen zum bevorstehenden Jubiläum werden noch veröffentlicht. F