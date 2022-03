Auf Ralf Rüttenauer folgt Jürgen Schäfer

Bronnacker. Berichte und Wahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Bürgerhaus Bronnacker.

Nach der Begrüßung ging Vorsitzender Ralf Rüttenauer auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein, die sich hauptsächlich mit der Grünpflege im Dorf befassten. So wurde regelmäßig der Rasen auf dem Spiel- und Sportplatz gemäht, die Pflege der Pflanzen und Blumenbeete sowie weiterer Grünflächen vorgenommen. Der Rückschnitt von Hecken und Sträuchern während der Grünpflegeaktion wurde von Johannes Thier organisiert. Rüttenauer dankte allen Helfern für ihre Mitarbeit, auch der Gemeinde Rosenberg, welche die Kleingeräte zur Verfügung stellte.

Yoga-Kurse geplant

Kulturelle Veranstaltungen, wie das Dorffest sowie das traditionelle Kerwe-Essen, konnten wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der Saal des Bürgerhauses wurde im vergangenen Jahr acht Mal vermietet. Wenn es die Pandemie-Lage zulässt, sollen dort wieder Yoga-Kurse unter der Leitung von Steffi Pölcz und die beliebten „Kaffeekränzchen“ stattfinden.

Arbeiten am Spielplatz

Die Renovierung und weitere Nutzung des Jugendraumes im Bürgerhaus wurde vom Vorstand zur Diskussion gestellt. Am Spielplatz sind noch Restarbeiten, wie die Fertigstellung der Wasseranschlüsse, Strominstallation sowie das Streichen der Holzverkleidung an der Hütte vorzunehmen.

Unter der Organisation von Jürgen Schäfer wurde die Feuerwehrgarage saniert und entrümpelt. Der Vorsitzende erinnerte auch an die gemeinsame Aktion zum Zusammenschluss der beiden Gemeinden Rosenberg und Bronnacker und an die Ferienaktion im August am Spielplatz. Im Dezember wurde traditionell die Weihnachtskrippe von den Familien Hilgers und Schäfer aufgebaut.

Schriftführer Tobias Rüttenauer verlas das Protokoll der letztjährigen Jahreshauptversammlung. Aus den Kassenberichten von 2020 und 2021, vorgetragen von Susanne Gerner, ging hervor, dass der Verein in den letzten beiden Jahren solide gewirtschaftet hat. Helmut Pölcz und Marvin Döpfner bestätigten eine ordentliche Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Bürgermeister Ralph Matousek bedankte sich in seinem Grußwort bei allen Aktiven für die geleisteten Arbeiten für das Dorf Bronnacker. Der Förderverein sei ein wichtiger Bestandteil im Dorf, der die Bürger wieder zusammenbringe.

Bei den Neuwahlen gab der seitherige Vorsitzende Ralf Rüttenauer sein Amt ab. Jürgen Schäfer bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit.

Neuer Vorsitzender

Als Nachfolger wurde von den Mitgliedern Jürgen Schäfer vorgeschlagen, der einstimmig zum neuen Vereinsvorsitzenden gewählt wurde. Zum Stellvertreter wurde Christof Hilgers gewählt.

Das Amt der Kassenverwaltung wird weiterhin von Susanne Gerner und des Schriftführers von Tobias Rüttenauer übernommen. Als Beisitzer in den Vorstand wurden Steffi Pölcz, Alois Bachert und Ralf Rüttenauer gewählt.

Unter Punkt „Verschiedenes“ war die Grünpflege in diesem Jahr ein Thema. Die Anfrage, ob diese erneut von den Bürgern aus Bronnacker übernommen werden soll, wurde bejaht. Ansprechpartner ist weiterhin Johannes Thier.

Nach Lösung wird gesucht

Karl Seitz wird die Pflege der Grünflächen und Pflanzbeete um das Bürgerhaus zukünftig nicht mehr übernehmen. Es wird, wie der neue Vorsitzende Jürgen Schäfer sagte, nach einer Lösung gesucht. Möglich wäre, dass die Grünpflege weiterhin von einer Privatperson oder dem „Heckenschneid-Team“ übernommen wird.

Weiterhin regte Schäfer an, dass die Anschaffung eines neuen Rasenmähers zum Mähen des Spielplatzes nötig sei. Es sollen Angebote eingeholt werden.

Bürgermeister Ralph Matousek bat am Ende der Versammlung darum, dafür zu sorgen, dass der ehemalige Jugendraum wieder mit Leben gefüllt wird. F