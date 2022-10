Sindolsheim. Die Vorstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 war weiterer Punkt der Gemeinderatssitzung in Sindolsheim (die FN berichteten). „Es ist in einem vom Corona-Virus geprägten Jahr deutlich besser gelaufen als vorgesehen“, so Bürgermeister Ralph Matousek.

Bei der Aufstellung der Haushaltszahlen sei man noch von einem Minusbetrag von rund 400 000 Euro ausgegangen, am Ende wurde ein deutlicher Überschuss von mehr als 800 000 Euro erzielt. Dafür sei er sehr dankbar, denn dies gebe der Gemeinde die Gelegenheit, verschiedene Weichen für die Zukunft zu stellen. Man sei auf einem guten und richtigen Weg – auch mit der eingeschlagenen Konsolidierung des Haushaltes. „Die Zukunft wird aber nicht besser werden.“

Den Rechenschaftsbericht für 2020 stellte Kämmerin Simone Trumpp vor. In der Sitzung am 18. Februar 2020 habe der Gemeinderat den Haushalt beschlossen. In der Gesamtrechnung schließe er nunmehr in den ordentlichen Erträgen mit der Summe von 6 465 148 Euro (Ansatz 5 043 710 Euro) und in den ordentlichen Aufwendungen mit 5 818 839 Euro ab, das ordentliche Ergebnis bezifferte Trumpp mit 646 309 Euro. Wenn man die außerordentlichen Erträge noch dazuzähle, verbessere sich das Gesamtergebnis auf 793 874 Euro.

Das Erfreuliche daran sei, so Trumpp, dass 2020 viele Bauplätze verkauft wurden. Bei den „ordentlichen Erträgen“ wurde einen Überschuss in Höhe von 1 421 438 Euro erzielt, wobei die erhöhten Einnahmen der Grund- und Gewerbesteuer einen großen Anteil an diesem guten Rechnungsergebnis hätten.

Mehreinnahmen gab es auch beim Forst und bei den erhaltenen Zuschüssen für die Kindergärten. Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen bezifferte die Kämmerin auf 5 818 839 Euro. Man liege 349 153 Euro über dem Ansatz, wobei sich der Ansatz der Abschreibungen um 693 015 Euro deutlich erhöhte.

Trumpp ging auch auf die wesentlichen Punkte des Ergebnishaushaltes ein. Aus Eigenmitteln wurden die Kindergärten mit einem Betrag von 294 000 Euro bezuschusst. Für die Grundschule Rosenberg wurden – einschließlich der kalkulatorischen Kosten – insgesamt 106 270 Euro aufgewendet.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans ist bei der Feuerwehr noch ein Gesamtbedarf von 85 900 Euro veranschlagt worden. Letzt-endlich wurde ein Aufwand von 64 203 Euro benötigt.

Der Verlust im Bereich Friedhof beläuft sich auf 37 505 Euro. Der Deckungsbetrag liegt 2020 bei nur 47 Prozent. In der Abwasserbeseitigung wurde im Ergebnis ein Defizit von 42 943 Euro erzielt. Gegenüber der Planaufstellung, mit einem veran-schlagten Gewinn von 11 406 Euro, bedeute dies eine deutliche Ergebnisverschlechterung. Die Gebühreneinnahmen schließen mit 412 720 Euro und liegen mit 17 280 Euro deutlich unter dem Planansatz von 430 000 Euro.

Höhere Erträge beim Holzverkauf

Die Wasserversorgung schließt im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 17 654 Euro ab. Im Planansatz ging man von einem Überschuss von 7008 Euro aus. Im forstwirtschaftlichen Bereich lag der zu erwartende Gewinn bei 14 500 Euro, tatsächlich wurde ein Überschuss von 74 544 Euro erzielt, was auf höhere Erträge beim Holzverkauf zurückzuführen ist.

Die Einnahmen bei den Mieten und Pachten belaufen sich auf 146 100 Euro. „Die Steuereinnahmen sprudelten kräftig“, so die Kämmerin. Alleine bei den Gewerbesteuereinnahmen von 587 291 Euro lag man mit 237 291 Euro über dem Planansatz, wie auch bei den „RIO-Steuern, die sich um 26 731 auf 86 731 Euro erhöhten.

Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes konnte die Gemeinde kräftige Mehreinnahmen von 85 659 Euro verbuchen, als bei der Haushaltsplanung veranschlagt. Aufgrund der Corona-Krise sind die Einkommensanteile an der Einkommenssteuer um 101 000 Euro gegenüber der Prognose der Haushaltsaufstellung gefallen. „Trotz allem ist dieser Anteil neben den Schlüsselzuweisungen der größte Anteil an den Steuereinnahmen.“ Er belief sich auf insgesamt 1 043 281 Euro, veranschlagt waren 1 145 000 Euro. Zu den Ausgaben sagte Simone Trumpp, dass es bei den Personalkosten Einsparungen in Höhe von 94 887 Euro gab. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 155 429 Euro unter dem Planansatz. Die Summe der Transferaufwendungen betrug 2 298 233 Euro (Plan: 2 369 100 Euro). An Kreisumlage wurden 833 113 Euro überwiesen, die FAG Umlage betrug 622 335 Euro, die Zuschüsse für die Kindergärten 674 569 Euro, und an Gewerbesteuerumlage wurden 48 423 Euro bezahlt.

Im Finanzhaushalt wurden die wesentlichen Investitionen im Jahr 2020 ausgeführt: Die Beteiligung der Netze BW, ein neuer Mulcher und ein neues Salzsilo für den Bauhof, Grunderwerb, Grundstücksverkäufe und die Beschaffung des Feuerwehrautos für die Abteilung Hirschlanden. Zudem gab es diverse Baumaßnahmen wie den Austausch der Kanalhaltungen im Dörrhöferweg, der Beginn der Baumaßnahme Regenüberlauf in der Steige sowie die Asphaltierung des Radweges in Ensigheim. Mit dem Ausbau der barrierefreien Bahnunterführung wurde begonnen.

Aufgrund der geplanten Ausga-ben wurde 2020 mit keiner Kreditaufnahme geplant. In Anspruch genommen wurde der Betrag von 300 000 Euro aus dem Jahre 2019 sowie der Kredit zur Finanzierung der Anteile für die Netze BW in Höhe von 890 000 Euro.

Am Ende des Jahres betrug der Schuldenstand der Gemeinde 3 001 812 Euro, der sich um rund 500 000 Euro gegenüber 2019 erhöhte. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 1122 Euro. Die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres betrugen 1 556 190 Euro.

Kämmerin Simone Trumpp zog am Ende ihrer Ausführungen ein positives Fazit: „Das Jahr 2020 nahm einen unerwartet guten Verlauf, der von hohen Steuereinnahmen geprägt war.“ Die begonnene Konsolidierung des Haushaltes werde auch zukünftig weiter fortgeführt. „Der Erfüllungsstand der kommunalen Aufgaben ist weiterhin gut.“

Die öffentlichen Einrichtungen seien überwiegend in einem guten Zustand. Auch in den kommenden Jahren werde der regelmäßigen Unterhaltung des Vermögens eine besondere Relevanz zugestanden werden müssen, was Haushaltsmittel binden werde. „Die Baumaßnahmen erfordern nicht nur erhebliche investive Anstrengungen sondern führen auch zu Folgekosten, welche in künftigen Haushaltsjahren die Spielräume merklich einengen werden.“ Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau der Ganztagesgrundschule werde auch in den kommenden Jahren die Gemeinde beschäftigen.

Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 seien finanziell durch die Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine sowie die damit verbundenen Auswirkungen auch auf die Gemeinden geprägt.

Zur Rettung der Kommunen wurden vom Bund und Land Ausgleichsmaßnahmen beschlossen, die zumindest in 2021 die erheblichen Einnahmeausfälle ausgleichen dürften. Allerdings sei derzeit nicht absehbar, wie die Entwicklung in den kommenden Jahren aussehen werde.

Die Haushaltskonsolidierung werde bis in das Jahr 2022 weitergeführt. Nach derzeitigem Stand müsse man sich daher keine Gedanken zur Deckung der Fehlbeträge machen.

Nach mehreren Wortmeldungen genehmigte das Gremium einstimmig das Rechnungsergebnis sowie die im Rechnungsjahr 2020 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Ertrags- und Finanzhaushaushaltes.