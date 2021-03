Mehrere Eschen und Erlen entlang der Kirnau in Rosenberg waren nicht mehr zu retten. Die Bäume mussten gefällt werden.

AdUnit urban-intext1

Rosenberg. Etliche schadhafte Bäume entlang der Kirnau in Rosenberg müssen gefällt werden. Darüber hatte Bürgermeister Ralph Matousek bereits in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats informiert. In der vergangenen Woche war es dann soweit.

Verkehrssicherung ist der Grund

Durch die Firma Reinhard und Jens Beck aus Erlenbach wurden am „Schwanzwiesensteg“ entlang der Kirnau zahlreiche Eschen und Erlen aus Verkehrssicherungsgründen gefällt. Zum Einsatz kamen ein Harvester, ein Rückezug sowie der Hacker der Firma Beck. Mit der Unterstützung der Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Rosenberg wurde die Baumfällaktion angegangen.

Ausnahmegenehmigung erteilt

Revierleiter Christof Hilgers organisierte die umfangreiche Maßnahme in Absprache mit dem Rathaus, damit die vom Eschentriebsterben befallenen Eschen sowie die teilweise dürren Erlen fachgerecht gefällt und sofort zu Hackschnitzel verarbeitet wurden.

AdUnit urban-intext2

Nach dem Bundesnaturschutz dürfen Eingriffe dieser Art eigentlich nicht vom 1. März und bis zum 30. September eines Jahres ausgeführt werden. Aus witterungstechnischen und logistischen Gründen musste die Maßnahme mit einer Ausnahmegenehmigung durch den Naturschutzbeauftragten der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes in die erste Märzwoche gelegt werden. Jetzt, nach Beendigung der Arbeiten, kann das Schwanzwiesenstegareal wieder gefahrlos betreten werden.