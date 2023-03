„Arche“-Außenanlagen werden erneuert

Rosenberg. Die Außenanlagen am Kindergarten „Arche“ in Rosenberg werden erneuert. Der Kindergarten wurde 1998 gebaut und die damaligen Außenanlagen mit einem Kostenaufwand von 180 000 Euro angelegt. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Spielgeräte aufgrund von Mängeln abgebaut.

Der Gemeinderat befasste sich in der Sitzung am 18. Mai 2021 mit der Gesamtkonzeption zur schrittweisen Erneuerung der Außenanlagen. In einem ersten Schritt wurde der Sandbereich erneuert, und der Gemeindebauhof hat die Fallschutzmatten unter der Überdachung erneuert. Die Spielplatzprüfung im Herbst 2022 hat wieder verschiedene Mängel aufgezeigt. Insbesondere ist auch die Rutsche im Sommer bei heißen Temperaturen nur eingeschränkt nutzbar.

Der Gemeinde liegen nun zwei Gestaltungsplanungen einschließlich eines Angebotes für die Erneuerung des Spielbereiches vor. Inhaltlich wurden folgende Vorgaben be-rücksichtigt: Ergänzung einer Spielküche sowie eines Wasserspielbereiches am alten Sandplatz; Abbau des Metallklettergerüstes und Ersatzbeschaffung einer Spieleinheit mit einer Rutsche und Ergänzung des Hügels mit einem Bewegungs-Parcours.

Die Ausführung, so der Bürgermeister in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend, sollte mit naturbelassenen Materialien erfolgen. Das vorliegende Angebot der Firma Eibe aus Röttingen beläuft sich auf 81 053 Euro. Im Haushalt ist ein Betrag von 70 000 Euro eingeplant.

Der Kindergarten „Arche“ ist mit 69 Kindergartenplätzen und 20 Krippenplätzen voll belegt.

Nach Vorstellung der Planungen vergab der Gemeinderat einstimmig die Erneuerung der Spielgeräte auf der Außenanlage an die Firma Eibe zum angebotenen Preis. Die Gerätehütte soll im nächsten Jahr erneuert werden, so dass dann die gesamte Maßnahme abgeschlossen ist, sagte der Bürgermeister abschließend. F