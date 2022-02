Anträge auf Förderung gestellt

Sindolsheim. Erneut befasste sich der Gemeinderat bei der Sitzung des Gemeinderates in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rosenberg.

Bauantrag einreichen

Wie Bürgermeister Ralph Matousek in seinen Ausführungen sagte, habe man in den letzten drei Wochen die beiden Zuwendungsanträge für den Ausgleichsstock in Höhe von 1,3 Millionen Euro sowie aus der Fachförderung in Höhe von 175 000 Euro gestellt.

Als nächsten Schritt gelte es nun, den Bauantrag einzureichen.

Im Zuge der weiteren Planung sind nun die Fachingenieure für Elektro, Heizung und Sanitär zu vergeben. Bei der Elektroplanung wurden drei Angebote angefordert. Das wirtschaftlichste Angebot hat das Büro Fetzer aus Rot am See abgegeben und liegt bei 56 467 Euro. Dieses Büro hat in den letzten Jahren die Elektroplanung von rund 20 Feuerwehrgerätehäusern vorgenommen.

Bei der Planung für Heizung, Lüftung und Sanitär wurden ebenfalls drei Büros zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Das wirtschaftlichste Angebot legte das Büro Mackert aus Hettingen zum Bruttopreis von circa 60 698 Euro vor. F