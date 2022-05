Am 22. Mai ist Tag der offenen Tür

Hirschlanden. Das Team der Dorfmediathek veranstaltet am Sonntag, 22. Mai, ab 14 Uhr einen Tag der offenen Tür mit Büchern und Spielzeugbasar, Puppentheater und Kinder-Lesungen. Für die Freunde von Gesellschaftsspielen wird ein Spieltisch angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Besucher können sich an diesem Tag über die Möglichkeit der Mediathek als Ehrenamtsprojekt und über „Bücher auf Rädern“ informieren. Im Saal des Gebäudes werden Kaffee und Kuchen angeboten. Am Spielzeug und Bücherflohmarkt können alle Kinder und Jugendlichen der Region teilnehmen und ihren Erlös behalten. Auf dem Platz vor der Mediathek werden bei Regen Pavillons aufgebaut. Voraussetzung für die Teilnahme am Flohmarkt ist eine Anmeldung bei Mediathekleiterin Cassia Schorr oder Ortsvorsteher Martin Herrmann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2