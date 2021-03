Hirschlanden. Nach einer längeren Winterpause haben in der vergangenen Woche die Bauarbeiten an der größten Baustelle der Gemeinde, dem Bau des Regenüberlaufbeckens beim Dorfgemeinschaftshaus in Hirschlanden, wieder begonnen. Derzeit wird von den Arbeitern der bauausführenden Firma Linz und Hinninger aus Mosbach vor der Bahnunterführung ein größerer Abwasserschacht gesetzt. Die dazugehörenden Anschlusskanäle sind zwischenzeitlich gebaut und die Abwasserleitung umgelegt worden.

Die umfangreichen und kostenintensiven Umbauarbeiten der jetzt barrierefreien Bahnunterführung sind abgeschlossen. Auch das bisher fehlende Geländer ist bereits angebracht, so dass nun eine Begehung gefahrlos möglich ist. Die Baukosten für beide Maßnahmen lagen bisher bei rund 600 000 Euro.

Die Bauarbeiten am Regenüberlaufbecken in Hirschlanden gehen nach eingen Wochen weiter. Zwischenzeitlich wurde die barrierefreie Bahnunterführung fertiggestellt. © Helmut Frodl

Diese dürften sich aber, nach den im vergangenen Jahr erfolgten und notwendig gewordenen Zusatzbohrungen, die einen wochenlangen Baustopp verursachten, deutlich erhöhen. Das Ingenieurbüro Sack und Partner aus Adelsheim geht davon aus, dass die Arbeiten in rund zwei Monaten abgeschlossen werden können. F