Rosenberg. Die Neckar-Odenwald-Tage finden in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Grund genug, den Frauen- und Mädchentag als Teil der Reihe gebührend zu feiern. Mit „Heldinnenpause – Ein musicalischer Abend zum Aufladen“ von und mit Anna Müller und Fabian Brandt geht es in die Welt des Musicals. Aufgrund der starken Nachfrage und der begrenzten Teilnehmerzahl wurde die maximale Personenzahl bereits erreicht. Für Interessierte besteht eine Warteliste. Wer verhindert ist, soll deshalb rechtzeitig absagen (Telefon 06261/842283 oder Mail an chancengleichheitsbeauftragte@neckar-odenwald-kreis), so dass andere Personen nachrücken können.

Für Anna Müller, bekannt durch die Kelternspiele Metzingen, ist „Heldinnenpause“ ihr erstes eigenes Musical mit ihrem Duo-Partner Fabian Brandt. Brandt steht bereits seit 2005 auf der (Musical-)Bühne, in Stücken wie „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“, „Anatevka“, „Cabaret“, „Dreigroschenoper“, „Maske in Blau“, „Die 10 Gebote“, „Anything Goes“ und „Robin Hood“. Musikalisch unterstützt wird das Duo von Stephen Blaich am Klavier, Thomas Kraft am Bass und Marion Wetzel am Schlagzeug.

Sprechen werden zuvor Landrat Dr. Achim Brötel, die Beauftragte für Chancengleichheit und Frauenförderung des Kreises, Angelika Bronner-Blatz, und Bürgermeister Ralph Matousek. Kooperationspartner stehen für Informationsgespräche zur Verfügung. Für das leibliche Wohl – regional und fair – sorgen Frauen von „Mona Lisa“ und Mitglieder des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis. Der Abend ist kostenlos.

Gemäß den Corona-Bestimmungen dürfen nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen in die Mehrzweckhalle Sindolsheim eingelassen werden.

