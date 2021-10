58-Jähriger schwer verletzt

Rosenberg. Ein 58-jähriger Fahrzeuglenker war am frühen Samstagabend mit seinem Ford von Osterburken in Richtung Rosenberg unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam er dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung, von wo der Pkw abgewiesen wurde und schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Hinzukommende Ersthelfer konnten dem Mann aus seinem Fahrzeug helfen. Aufgrund zunächst lebensbedrohlicher Verletzungen wurde der 58-Jährige mit einem Rettungshubschrauber zur medizinischen Versorgung in das Universitätsklinikum nach Würzburg geflogen.