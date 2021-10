In dieser Versammlung wolle man den Bürgern mitteilen, was der Ortschaftsrat für zukünftige Aktivitäten geplant habe und welche Projekte er umsetzen möchte, so Ortsvorsteher Baumann.

Rosenberg. Zur ersten Bürgerversammlung in diesem Jahr waren zahlreiche Bürger gekommen, die von Ortsvorsteher Sven Baumann begrüßt wurden.

Bürgersaal nicht nutzbar

Leider könne man derzeit

...