3400 Euro für Ambulantes Kinderhospiz

Der Kindertag, der am vergangenen Samstag bereits zum fünften Mal auf dem Werksgelände der Firma Magna in Rosenberg stattfand, wurde erneut zu einem Erfolg. In dessen Rahmen fand auch eine Spendenübergabe statt. 3400 Euro gingen an das Ambulante Kinderhospiz in Mosbach.

© Helmut Frodl