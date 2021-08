238 Spendenwillige kamen

Osterburken. Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten lebenswichtig. Da gerade während der Urlaubszeit die Zahl der verfügbaren Blutspenden spürbar zurückgeht, aber trotzdem weiterhin Blut gebraucht wird, rief der DRK-Blutspendedienst dazu auf, an Blutspendeaktionen teilzunehmen.

Aus diesem Grund fand am Donnerstagnachmittag in der Osterburkener Baulandhalle zum 119. Mal eine Blutspendeaktion statt, zu der sich 238 spendewillige Personen einfanden. Die Leiterin des Abnahmeteams aus Mannheim, Monika Stelz, stellte bei der Abschlussbesprechung fest, dass die Blutspendeaktion sehr gut vorbereitet gewesen sei und alles reibungslos verlief. Sie dankte den Helfern des DRK-Ortsvereins Osterburken für die gute Zusammenarbeit sowie für die gute Versorgung der Blutspender, so wie es unter den Pandemiebedingungen eben möglich sei.

Das DRK-Blutspendeteam nahm an diesem Tag 223 Blutkonserven mit nach Mannheim. Erfreut war man, dass 23 Erstspender zum Termin gekommen waren. Die DRK-Bereitschaftsleiterinnen Adelheid Kern, Renate und Sigrid Albrecht dankten allen Spendern für ihre Blutspende und für das Verständnis für die Hygiene- und Sicherheitsstandards.

Nächster Termin im Januar

Der nächste Blutspendetermin in Osterburken findet am Donnerstag, 27. Januar, statt.

