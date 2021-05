1000 Euro für die mediale Ausstattung der Grundschule

Rosenberg. Einen wichtigen Beitrag zur Bildung und Erziehung von Schülern haben die Sparkasse Neckartal-Odenwald und die Volksbank Kirnau eG geleistet – die Ge-meinde Rosenberg erhielt am Mittwochvormittag eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 1000 Euro für die mediale Ausstattung der örtlichen Grundschule.

Insgesamt investierte die Gemeinde rund 40 000 Euro in die Umsetzung des Medienkonzeptes, welches sie als Schulträger gemeinsam mit dem Kreismedienzentrum, dem Kollegium und den Elternvertretern entwickelte. Dabei wurden neben vier Großbildschirmen auch diverse Aufhängungen in den Klassenzimmern angebracht, die bereits vorhandenen zwölf Laptops durch zehn zusätzliche mobile Endgeräte für Schüler ergänzt und vier Lehrerarbeitsplätze angeschafft. Die neuen digitalen Möglichkeiten bereichern grundlegend den Unterricht an der Grundschule und ermöglichen die Umsetzung neuer pädagogischer Ansätze. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern soll zusätzlich durch eine neue Kommunikationsplattform erleichert werden.

Bürgermeister Ralph Matousek dankte den beiden Vorständen, Sparkassendirektor Martin Graser und Dieter Ehmann, auch im Namen aller Grundschüler, Eltern und Lehrer der Grundschule Rosenberg herzlich für die beiden großzügigen Spenden.

„Durch das Engagement wird die Attraktivität und auch die Zukunftsfähigkeit der Schule vor Ort maßgeblich gesteigert, um auch für die kommenden Generationen eine gute Ausbildung zu gewährleisten“, so Matousek. Auch die Schulleiterin der Grundschule, Deborah Jährling, zeigte sich sehr erfreut über die Spende: „Die Schule ist ein großer Gewinn für die Gemeinde Rosenberg.“ F

