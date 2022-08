10 000 Euro an die Ravensteiner Feuerwehr gespendet

Oberwittstadt. Die BGV – Badische Versicherungen spendete im Rahmen ihres Engagements zur aktiven Schadensverhütung 10 000 Euro an die Feuerwehr von Ravenstein. Dr. Moritz Finkelnburg, Mitglied des BGV-Vorstandes, übergab den Scheck an Bürgermeister Ralf Killian sowie Vertreter der Feuerwehr in Oberwittstadt.

„Es ist uns ein großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser Förderung zu unterstützen“, sagte Dr. Finkelnburg und dankte den Floriansjüngern für ihr wichtiges Ehrenamt und Engagement: „Es ist ein großes Glück, dass es solch engagierte und gut ausgebildete Rettungsexperten gibt, die sich ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen.“ Im Rahmen der aktiven Schadensverhütung unterstütze die BGV die Arbeit der Feuerwehren in Baden jährlich mit bis zu 600 000 Euro.

Bürgermeister Ralf Killian freute sich über die finanzielle Unterstützung. Eine Spende für die Feuerwehren sei „sehr gut angelegtes Geld, insbesondere für die Wehren in finanzschwachen Kommunen – wie auch die Stadt Ravenstein“. Hier würde sich, durch den Klimawandel, eine Verschiebung der Arbeit der Wehr und der Einsatzarten ergeben. Hochwasser, Sturm und Trockenheit würden heute schon die Feuerwehren beschäftigen – und zwischenzeitlich auch vermehrt auftreten.

„Die letzten Ereignisse verursachten erhebliche Schäden und Leid“, so Killian, der hinzufügte: „Hier sind die Versicherungen vermehrt gefordert.“ Die Hilfsorganisationen – insbesondere die flächig vorgehaltenen Feuerwehren – seien eine sehr wichtige Einrichtung, die unkompliziert und sofort vor Ort seien und Hilfe leisten. „Nicht umsonst haben die Menschen in die Feuerwehren das meiste Vertrauen.“ Die sehr gute Arbeit der Feuerwehrkameraden werde der Verwaltung nach jedem Einsatz bestätigt.

Der BGV unterstütze mit seinen Spenden die sehr wichtige Arbeit der Feuerwehren bei Schadenslagen und sei eine Einrichtung die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung genieße.

Auch Gesamtkommandant Christian Albrecht ging auf die Arbeit der Feuerwehr ein, die sehr vielseitig sei, denn man betreue eine Fläche von immerhin 56 Quadratkilometer in allen Stadtteilen. Er bedankte sich bei den Vertretern der BGV für diese großzügige Spende, die keine Selbstverständlichkeit sei.

Das Geld soll für die Anschaffung eines Logistikhängers verwendet werden. F