Zwei Verletzte bei Unfall

Ravenstein. Zwei Pkw stießen am Donnerstagmittag bei Ravenstein frontal zusammen. Der 41-jährige Fahrer eines Mazda war gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 515 von Ballenberg in Richtung Merchingen unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 48-Jährige mit ihrem VW Passat in entgegengesetzte Richtung. Vermutlich aufgrund der blendenden Sonne kam der 41-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, woraufhin die Autos kollidierten. Hierdurch wurden der Beifahrer im Mazda sowie die 48-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden von insgesamt rund 40 000 Euro. Die Fahrbahn musste zeitweise komplett gesperrt werden.

