Zuhause für Insekten gefertigt

Hüngheim. Mit der Aktion „Basteln von Insektenhotels“ beteiligte sich die Katholische Frauengemeinschaft Hüngheim am Ferienprogramm der Stadt Ravenstein auf dem Sportgelände in Hüngheim. Die rund 20 Buben und Mädchen erhielten Blechdosen, die sie mit bunter Wolle umwickelten und anschließend mit Strohhalmen, dünnen Hölzern, Wellpappe und Holzwolle füllten. So entstand ein kuscheliges Zuhause für Insekten und ein bunter Blickfang für den heimischen Garten. Zwischendurch konnten sich die Kinder auf dem Spielplatz und dem Sportgelände so richtig austoben. Organisiert wurde der schöne und abwechslungsreiche Nachmittag von Marina Müller, Simone Dörr und Uschi Müller, die zusätzlich von einigen Helferinnen unterstützt wurden. Bild: Helmut Frodl

