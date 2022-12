Weihnachtsmarkt in Hüngheim

Hüngheim. In weihnachtlichem Ambiente fand nach zweijähriger Corona-Pause am Samstagabend auf dem „Pumphaus“-Parkplatz der 8. Hüngheimer Weihnachtsmarkt statt. Die Mitglieder des „Pumpi“, die Gardemädchen und der Elferrat Hüngheim freuten sich über den überaus guten Besuch an diesem Abend gefreut. Angeboten wurden Glühwein, Grillwürste und Langosch – und erstmals auch Käsespätzle. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wurde an den weihnachtlich geschmückten Buden auch Schmuck, Honig, Dekoartikel und Floristik zum Kauf angeboten. Höhepunkt war der Besuch des Nikolauses, der an die Kinder Geschenke verteilte. Besonders erfreut war die Veranstaltergemeinschaft, dass der CDU-Stadtverband seine Mitglieder zum Besuch dieses Weihnachtsmarktes eingeladen hatte. Bild: Helmut Frodl

