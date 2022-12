Weihnachtliches Medley zum Abschluss

Ballenberg. Zu einem wunderschönen gesanglichen und musikalischen Abend wurde das gemeinsame vorweihnachtliche Konzert vom Musikverein Ballenberg und dem Kirchenchor/Gesangverein Ballenberg in der Kirche St. Johannes der Täufer. Nach zweijähriger Pause war es in diesem Jahr wieder soweit: das Konzert fand statt. Darauf freuten sich nicht nur die Akteure sondern auch die zahlreichen Besucher, denn in der festlich geschmückten Kirche waren nur wenige Sitzplätze frei.

Nachdem Tanja Fackelmann vor Konzertbeginn ein weiteres Fenster des Dorfadventskalenders öffnete, startete die Musikkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Günter Schmierer (Berlichingen) den Konzertabend mit dem Psalm 148, komponiert von Alfred Bösendorfer. Dann folgte der Sologesang mit dem Titel „Die Mutter Gottes“ von Ursula Milthaler gesungen von Elke Autrata, die an der Gitarre von Maria Schaller begleitet wurde. Das Gesangsduo Elke Autrata und Sabine Hornung sangen in Perfektion das Halleluja von Leonhard Cohen.

Nach dem Gesangsbeitrag setzte die Musikkapelle das Programm mit dem Stück „Bergwerk“ von Kurt Gäble fort. Der gemeinsame Chor des Gesangvereins und des Kirchenchores sang unter der Leitung von Dirigent Hubert Müller das Lied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Phillip Nicolai und anschließend „Ein Licht leuchtet hell in der Dunkelheit“ von Bernd Stallmann, das Bettina Nebenführ dirigierte. Am Klavier wurden sie von Christine Öchsner begleitet.

Nach diesen beiden gesanglichen Beiträgen spielte die Musikkapelle die Ballade „The Story“ von Philipp John Hanseroth. Das Tenorhornsolo spielte Julian Retzbach für welches er spontanen Beifall der Besucher erhielt. Begeistert hat auch der anschließende Auftritt des Projektchores und des Gesangvereins, der die deutsche Version des Liedes „Lean one me“ von Bill Withers einen Soulsong von 1972 sang. Weiter machten die Sänger mit dem wunderschönen Segenslied „Der Segen Gottes möge dich umarmen“, komponiert von Kurt Mikula und dirigiert von Bettina Nebenführ. Der Chor wurden am Klavier von Christine Öchsner begleitet.

Das musikalische Programm ging weiter mit einem von der Musikkapelle gespielten Lied „Imagine“ von John Lennon – einer der bekanntesten Songs aller Zeiten. In der simplen und zugleich so wirkungsvollen Ballade, so Sabine Hornung in ihrer Ansage, zeichnet der Ex-Beatle das imaginäre Bild einer Welt, in der alle Menschen miteinander in Frieden leben. Dieser Popsong ist ein bittersüßes Mahnmal für den ersehnten Weltfrieden.

Nach diesem Lied gab es eine kleine Überraschung für Marie Barie vom Musikverein zum 18. Geburtstag. Dirigent Hubert Müller dirigierte das vom Chor gesungene Lied „Meine Seele ist stille in dir“ von Klaus Heizmann. Danach folgte der zweite Liedbeitrag „Weit weit weg“ von Hubert von Goisern, der aus Bad Goisern am Hallstätter See stammt. Seine Mischung von Rockmusik mit Elementen traditioneller Volksmusik machten ihn zu einem der wichtigsten Vertreter des Alpenrock. Christine Öchsner dirigierte dieses Lied von 1992.

Ein beeindruckender Klangkörper war dann der Auftritt der Musikkapelle, des Chores sowie des Projektchors im Altarraum der festlich geschmückten Kirche, denn mit dem gemeinsam gespielten und gesungenen Lied „Über sieben Brücken“ von Ulrich Swillms war man fast schon am Ende des weihnachtlichen Konzertes angekommen.

Vorstand Julian Retzbach vom Musikverein bedankte sich bei der Seelsorgeeinheit für die Überlassung der Kirche, bei Dirigent Günter Schmierer sowie allen Aktiven die zu diesem wunderschönen Abend beigetragen haben.An Sabine Hornung, die mit Elke Autrata durch das Programm führte, welches von ihnen mit Gedichten und Geschichten bereichert wurde, richtete er ebenfalls Worte des Dankes sowie an alle Aktiven und lud im Anschluss zu einem kleinen Umtrunk ins Bürgerhaus ein.

Das letzte Stück war der Musikkapelle vorbehalten die zum Abschluss „Weihnachten in den Bergen“ von Alfred Bösendorfer spielte. Das Medley aus verschiedenen Weihnachtsliedern bestand aus den Titeln „ Es wird schon gleich Dunkel“, „Heiligste Nacht“, „Auf den Bergen da wehet der Wind“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Still, still, still“. Selbstverständlich durfte eine Zugabe nicht fehlen.

Zum krönenden Abschluss spielte die Musikkapelle noch das Schweizer Lied „d’Stunde sind verbii“. Danach gab es langanhaltenden Beifall der Besucher, die nach zwei Jahren Pause wieder ein wunderschönes Konzert anhören durften. F