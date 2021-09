Weichen für neuen Markt gestellt

Mit seinem Beschluss, zwei gemeindeeigene Grundstücke auf Gemarkung Merchingen zu veräußern, stellte der Gemeinderat die Weichen für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts.

Merchingen. In der ersten Sitzung des Ravensteiner Gemeinderats nach der Sommerpause befasste sich das Gremium im Saal des Schlosses intensiv mit elf Tagesordnungspunkten. Bürgermeister Ralf Killian begrüßte eine große Anzahl interessierter Zuhörer und bedankte sich für die ihm anlässlich seines 40-Jahr-Dienstjubiläums entgegengebrachten Glückwünsche.

Gemeinderat in Kürze In der Fragestunde gab einige Wortmeldungen unter anderem zur bisher durch die Feuerwehr ausgeführte Sinkkastenreinigung, zum Aufbau des geplanten Sonnensegels auf der Alla-hopp!-Anlage, zur besseren Ausschilderung der Zufahrt zur neuen Seniorenwohnanlage und zum Neubau des geplanten Lebensmittelmarktes in Merchingen. Schnell abgehandelt war ein Punkt, der die bevorstehende Bundestagswahl betraf. Wie Bürgermeister Ralf Killian erläuterte, wurde durch die Änderung der Bundeswahlordnung das Erfrischungsgeld auf 35 Euro für den Vorsitzenden und auf 25 Euro für die übrigen Mitglieder des Wahlvorstands festgelegt. Die Stadt Ravenstein hat bei der Landtagswahl 2021 bereits allen Wahlhelfern ein einheitliches Erfrischungsgeld in Höhe von 35 Euro gewährt. Diese Handhabung, so der Bürgermeister, wird aufgrund der gleichwertigen Aufgabenverteilung als sinnvoll erachtet, weshalb die Verwaltung vorschlug, das Erfrischungsgeld bei der Bundestagswahl einheitlich auf 35 Euro für alle Wahlhelfer festzusetzen. Der Gemeinderat folgte einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung. F

Wie Killian eingangs sagte, sei die Stadtverwaltung schon längere Zeit bemüht, einen Markt in Ravenstein zu bekommen. Es gebe am Ortsausgang von Merchingen in Richtung Osterburken, wo heute die Blumenwiese betrieben wird, einen geeigneten Standort. Um laufende Verhandlungen, die zum Teil schon „intensiver“ sind, weiter führen zu können, müsse man nun wissen, ob der Gemeinderat grundsätzlich dem Verkauf der beiden Grundstücke zustimmen würde. Wenn er „Nein“ sage, brauche man die Verhandlungen nicht weiter fortzuführen. Bei einem „Ja“ laufen sie weiter. Unterm Strich, so Killian, sehe es aber sehr gut aus. Beim Verkaufspreis werde man sich an die aktuellen Bodenrichtwerte von zwölf Euro pro Quadratmeter halten. Es müsse auch noch verhandelt werden, welche Kosten noch dazukommen, wie zum Beispiel die Erschließungskosten des benötigten Geländes, die man derzeit nicht abschätzen könne.

Einmalige Chance

Die Erstellung des notwendigen Bebauungsplans und das weitere Verfahren werde rund ein Jahr dauern, so Killian, der eine solche Ansiedlung als eine einmalige Chance für Ravenstein ansieht. Wenn man die jetzt nicht wahrnehme, werde man in absehbarer Zeit keinen solchen Markt bauen können.

In der Diskussion meinte unter anderem Gemeinderätin Silvia Zipf, dass sie die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes für Ravenstein begrüße, ihr positiv gegenüberstehe und sie als sinnvoll erachte. Wenn man die Chance habe, sollte man sie nutzen. Auf Nachfrage, welche zusätzlichen Kosten auf die Kommune zukommen, sagte Killian, das könne man im jetzigen Stadium noch nicht beziffern. Es gebe aber mehrere Möglichkeiten für die Stadt, das Projekt abzuwickeln. Der Gemeinderat werde in die weiteren Planungen und Entscheidungen eingebunden.

Schließlich stimmte der Gemeinderat mit einer Enthaltung dem Verkauf der beiden Grundstücke für die Errichtung eines Lebensmittelmarkts zum Rohbaulandpreis von zwölf Euro pro Quadratmeter zuzüglich der Erschließungsbeiträge zu. Über die weiteren Tagesordnungspunkte wird noch berichtet.