Verfolgung ist immer noch ein Thema

Merchingen. In der freien westlichen Welt ist es selbstverständlich, dass Menschen ihren Glauben leben können, ohne deswegen Nachteile zu erleiden. In vielen Teilen der Erde ist dies jedoch nicht der Fall. Weltweit leiden nach aktuellen Schätzungen derzeit mehr als 200 Millionen Menschen unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen.

Das Hilfswerk „Open Doors“ unterstützt verfolgte Christen mit Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekten, christlicher Literatur, Schulung von Gemeindeleitern, hilft Gefangenen und den Familien ermordeter Christen. Mit Vorträgen informiert das Werk über Christenverfolgung und ruft zu Gebet, Hilfe und Ermutigung auf.

Ein Referent von „Open Doors Deutschland“, berichtet am 12. Juni ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Merchingen über die aktuelle Situation von verfolgten Christen, die in vielen Ländern ihren Glauben im Verborgenen leben müssen. Dabei wird es auch persönliche Zeugnisse von Menschen zu hören geben, die für ihren Glauben einen hohen Preis zahlen müssen.