Vereine spendeten für die Flutopfer im Ahrtal

Erlenbach. Die verheerende Lage in den Flutgebieten im Ahrtal vor etwa zehn Wochen nahmen die Vereinsvorstände in Erlenbach zum Anlass, um einen Spendenaufruf in ihren jeweiligen Vereinen zu starten. Ziel war, die Erlöse aus den Toni-Verträgen diesem Zweck zukommen zu lassen. Spontan rundeten die Vereine zu den Toni-Erlösen noch aus ihrer Vereinskasse auf, so dass durch eine weitere private Spende die Gesamtsumme von 1200 Euro zusammen kam. Alle Vereinsvorstände waren sich einig, dass auch kleine Beträge den arg gebeutelten Bewohnern des Ahrtals helfen werden. Das Bild zeigt die Vereinsvorstände der beteiligten Vereine aus Erlenbach mit dem Spendenscheck. Bild: Bernhard Steinbrenner

