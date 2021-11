Unterwittstadt: Ausbau des Radwegs soll 2022 erfolgen

Unterwittstadt. Der Ortschaftsrat traf sich in seiner jüngsten Sitzung im Schulhaus in Unterwittstadt. Ortsvorsteher Danny Barie begrüßte neben Bürgermeister Ralf Killian zahlreiche interessierte Zuhörer und stellte die Beschlussfähigkeit fest.

Verkehrsschau durchgeführt

Er berichtete von der in diesem Jahr durchgeführten Verkehrsschau. Der einzige Antrag des Ortschaftsrates – zur Kenntlichmachung des Radweges durch die Anbringung von Verkehrsschildern – wurde abgelehnt. Dies könnte eventuell erst erfolgen, wenn der Radweg durchgehend ist und auch einen Namen habe.

Zum aktuellen Stand der Urnengräber im örtlichen Friedhof berichtete der Ortsvorsteher, dass nach der bereits erfolgten Pflanzung eines Baumes im nächsten Schritt drei Gräber angelegt werden, eines für vier Urnen und zwei Gräber für jeweils zwei Urnen. Die Durchführung wird erst erfolgen, wenn die Friedhofssatzung entsprechend geändert wurde.

Für die Haushaltsplanung der Stadt für das Jahr 2022 wurde seitens des Ortschaftsrates die Sanierung des Haßbachweges beantragt, sagte der Ortsvorsteher. Weiterhin soll das Treppenhaus im Schulhaus einen neuen Anstrich bekommen.

Zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird ein kleiner Bereich im Weinbergweg zur Ausweisung als Baugebiet beantragt. Ortsvorsteher Barie erläuterte, dass sich das Ausweisen von Baugebieten als schwierig und langwierig erweisen kann.

Er wies zudem darauf hin, dass aktuell im Stadtteil Unterwittstadt nur noch zwei Bauplätze frei sind. Weiterer Punkt war das geplante 50-Jahr-Jubiläumsfest der Stadt Ravenstein. Der für den 4. Dezember geplante Festakt im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt wurde zwischenzeitlich abgesagt. Die Veranstaltungen in den Ortsteilen können ebenfalls bedingt durch die steigenden Corona-Zahlen nicht stattfinden.

Bürgerfragen

Aus dem Ortschaftsrat kamen dann einige Fragen an den anwesenden Bürgermeister Ralf Killian. Zur Frage des Mähens der Wegränder beziehungsweise des Zurückschneidens von Gehölzen ist die Stadt, so der Bürgermeister, momentan in Verhandlungen mit verschiedenen Firmen.

Kritisiert wurde auch die lange Sperrung der Seilbahn am Spielplatz. Bürgermeister Killian erläuterte auf Nachfrage, in welcher Form und wie die Trassenführung und von welcher Firma die Sanierung des Haßbachweges vorgenommen wird.

Der geplante Ausbau des Radweges von Unterwittstadt nach Ballenberg soll im kommenden Jahr verwirklicht werden. Die gekennzeichneten Bäume an der Hasselbach können von den Anliegern gefällt und verwertet werden.

Beim Punkt „Fragen der Bürger“ wollte eine anwesende Bürgerin wissen, ob auch auf Privatinitiative ein Verkehrsspiegel an der Einmündung Hofäckerweg zur Kreisstraße aufgestellt werden kann, was der Bürgermeister verneinte.

Markt in Merchingen

Ortsvorsteher Barie gab dann unter Punkt „Verschiedenes“ bekannt, dass im Stadtteil Merchingen ein neuer Lebensmittelmarkt entstehen soll. Bis zur Realisierung sind aber noch einige behördliche Hürden zu nehmen. Am Spielplatz wurden die Wippe sowie die Seilbahn im Rahmen eines Arbeitseinsatzes repariert. Die Kosten für das benötigte Holz wurden von einer ortsansässigen Firma übernommen.

Weiter informierte der Ortsvorsteher darüber, dass keine Hundekotbehälter mehr im Stadtgebiet aufgestellt werden, da bei einem Versuch ein erheblicher Missbrauch festgestellt wurde. Über den schlechten Zustand der Straße am Ortsausgang wurde das Landratsamt informiert.

Zur besseren Ausleuchtung wird an der Kirche eine neue Lampe installiert.

Neuer Grüngutplatz

Zum Schluss der Sitzung informierte Bürgermeister Ralf Killian den Ortschaftsrat darüber, dass im Jahr 2022 ein neuer Grüngutplatz am Hochbehälter in Merchingen entstehen soll, auch der Anschluss Ravensteins an den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg folgt im kommenden Jahr.

Weiterhin bedankte sich der Bürgermeister bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei den Arbeitseinsätzen.