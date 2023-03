Tobias Volk spendete 75 Mal Blut

Oberwittstadt. Drei Stunden tagte der Ortschaftsrat Oberwittstadt bei seiner jüngsten Sitzung, um die auf der Tagesordnung stehenden zehn Punkte abzuarbeiten.

Auf die Begrüßung durch Ortsvorsteher Erhard Walz und die Regularien folgten die Fragen der Einwohner. So erkundigten sich Zuhörer nach dem Stand der notwendigen Reparatur der Friedhofsmauer, nach den neuen Wiesen- und Ur-nengräbern, die im Friedhof entstehen sollen, und wollten wissen, wie es mit den entstandenen Fugen bei den neu gebauten Straßen in Oberwittstadt weitergeht.

Bei der Blutspenderehrung würdigte Ortsvorsteher Walz das großartige Engagement von Tobias Volk, der 75 Mal Blut gespendet hatte, und überreichte neben der Urkunde ein Präsent.

Die Bereitstellung eines Defibrillators war weiteres Thema. Die anfallenden Wartungskosten für dieses Gerät übernimmt die Stadt Ravenstein. Der Ortsvorsteher wird einen Übergabetermin vereinbaren. Bei einer Infoveranstaltung wird der Leitende Notarzt Dr. Harald Genzwürker über den richtigen Umgang mit diesem Gerät referieren.

Am 22. Februar fand, wie der Ortsvorsteher informierte, eine Besprechung mit Anwohnern, Vertretern der Feuerwehr und der Stadt in der Benno-Rüttenauer-Straße statt. Dabei wurde der Ablauf der bevorstehenden Baumaßnahme besprochen. Von der BBV (Toni) und der Telekom kamen laut Walz keine Rückmeldungen wegen des möglichen Ausbaus für die Telefonanschlüsse und den Glasfaserausbau. „Sie werden sich leider nicht daran beteiligen.“ Die „geschlossenen“ Baumaßnahmen in der Straße haben Ende des vergangenen Jahres begonnen. Die „offenen“ Maßnahmen werden jetzt starten und sollen mit dem Ausbau des Dorfplatzes – bis Ende des Jahres – abgeschlossen sein.

Neu in die Dorfflurneuordnung wurden der Wielandweg, die Verbindungswege Wendeplatte Wilhelm-Busch-Straße und Wendeplatte-Schwabhäuser Straße sowie die Schutzhütte Kinderspielplatz aufgenommen.

Wie der Ortsvorsteher in Sachen Fortschreibung des Flächennutzungsplans für Oberwittstadt sagte, wurden im Regionalplan zwei Maßnahmen – Hofäcker und Schillerstraße – als mögliche Neubaugebiete vorerst abgelehnt. Die Maßnahme an der Rosenberger Straße wurde genehmigt. Im Bebauungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Osterburken wurden alle drei Maßnahmen belassen.

Ortsvorsteher Walz informierte darüber, dass die Leichenhalle nur noch als Aussegnungsgebäude genutzt wird. Das Dorfgemeinschaftshaus wird als Notfallstützpunkt für die Stadt Ravenstein ausgewiesen und dementsprechend umgebaut.

Weiterhin war Baubeginn für die beiden Neubaugebiete in Erlenbach und Ravenstein sowie für die Wasserversorgung Nordostwürttemberg. Nach der Erstellung eines Kriterienkataloges der Freiflächen für Photovoltaikanlagen auf dem Gemarkungsgebiet der Stadt sind diese auf der städtischen Homepage hinterlegt.

Der dem Ortschaftsrat vorgelegte Bauantrag, der die Verlegung zur Umnutzung des Mehrzweckraumes in einen Gruppenraum vorsah, wurde nach Ablauf der Drei-Jahres-Frist neu genehmigt.

Eine weitere Information gab es von Walz zur Unterbringung von Asylsuchenden in Ravenstein, 19 sind dort derzeit gemeldet. Weitere 29 Personen sollen vom Landratsamt zugeteilt werden, weshalb dringend Wohnraum gesucht wird.

Unter dem Punkt „Informationen/Anfragen“ gab der Ortsvorsteher bekannt, dass in der Eichendorfstraße Aufgrabungen in den Gehwegen zur Ertüchtigung der Stromlei-tungen erfolgt sind. Die Querung der Kreisstraße K 3066 wird in geschlossener Bauweise durchgeführt.

Im Dorfgemeinschaftshaus sind mehrere Schäden aufgetreten, die behoben werden müssen. So sind in den Damentoiletten Fliesen gebrochen, ein Fenster ist defekt, und im Erdgeschoss sind die Silikonfugen aufgebrochen. Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich an. F