Tag des offenen Denkmals wurde in Merchingen unerwartet zum Erfolg

Merchingen. Zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Schloss mit Heimatmuseum trafen sich die Mitglieder im Schlosssaal. Dabei wurde Rückschau auf ein aktives Vereinsjahr gehalten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bernd Otterbach berichtete Klaus Leimbach stellvertretend für den verhinderten Schriftführer Steffen Raunecker über die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. So fanden fünf Vorstandssitzungen statt, in denen mehrere Themen bearbeitet wurden, so der Brandschutz und die daraus folgenden Maßnahmen im Schloss, die Pflege der Außenanlagen und die Bepflanzung des Denkmals sowie die Teilnahme am Tag des offenen Denkmals. Wie der Schriftführer weiter betonte, wurden immer wieder Arbeitseinsätze an den Außenanlagen rund um das Schloss und kleinere Renovierungsarbeiten durchgeführt, wobei der Vorstand bei diesen Arbeiten immer wieder von ehrenamtlichen Helfern unterstützt wurde.

Den Kassenbericht erstattete Horst Weber. Volker Graseck und Fritz Keller bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Volker Graseck nahm die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erfolgte.

Weiter befasste sich die Versammlung vor allem mit Maßnahmen, die 2021 stattfanden. Das waren die Sanierung der Toilettenanlagen in beiden Schlosssälen durch die Fördermaßnahme des Bundes „Neustart Kultur“ sowie der Tag des offenen Denkmals 2021. Diese Veranstaltung war ganz unerwartet ein voller Erfolg, bei der mehr als 75 Personen an zahlreichen Führungen durch das Schloss Merchingen teilnahmen. „Leider konnte während der Pandemie keine Vollauslastung des Schlosses stattfinden“, so Bürgermeister Ralf Killian in seinem Grußwort. Er betonte, wie wichtig es war, dass der Vorstand rechtzeitig die Maßnahmen und die Rettungsschirme des Bundes und des Landes beantragt habe. Er wies darauf hin, dass zwar nach außen nicht viel gelaufen sei, allerdings im Hintergrund wichtige Förderanträge erfolgreich gestellt wurden.

Dann ging Killian auf die beantragte Stadtsanierung in Merchingen ein. Im Zuge dieser Maßnahme sollen in den nächsten acht bis zehn Jahren auch Maßnahmen in der näheren Umgebung des Schlosses stattfinden. Die wichtigste für den Förderverein in diesem umfangreichen Paket wird wohl die Umgestaltung des Schlosshofes sein. Zum Thema Brandschutz im Schloss erläuterte der Bürgermeister, was bisher geschehen ist. Aktuell müssen die Statik und der Aufbau der Wände und Decken nachgewiesen werden. Dieses Thema werde allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Danach werde das Denkmalamt mit den Planungen vertraut gemacht. Killian betonte, dass die gesamte Maßnahme voraussichtlich sehr teuer wird und somit eine künftige Herausforderung für die Stadt darstellt. Abschließend bedankte sich der Bürgermeister bei den beiden Vereinen für die geleistete Arbeit, besonders für die erfolgten Fördermaßnahmen und die vom Verein aufgebrachten zehn Prozent der angefallenen Kosten bei der Toilettensanierung im stadteigenen Schloss.

Fritz Keller stellte klar, dass es ohne die Arbeit des Fördervereins das Schloss, das Hotel und den Dienstleistungsbetrieb nicht mehr geben würde. Schön wäre es, neue, jüngere Mitglieder zu finden, welche künftig den Verein aufrechterhalten könnten. Bernd Otterbach ging auf die geplante Öffnung des Vereins für neue Themen ein.

Horst Weber wies darauf hin, dass in Ravenstein das Bewusstsein gefördert werden müsse, dass das Schloss ein stadteigenes Gebäude ist. Sowohl der Förderverein als auch der Dienstleistungsbetrieb treibe die positive Außenwirkung für Ravenstein voran. „Das Schloss gehört uns Ravensteinern“, meinte Weber. F