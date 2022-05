Symbolkraft der Erdbeeren

Hüngheim. Bei strahlendem Sonnenschein veranstaltete die katholische Frauengemeinschaft Hüngheim eine Maiandacht unter freiem Himmel. Zahlreiche Gläubige folgten der Einladung und versammelten sich im Hof des ehemaligen Pfarrhauses, wo neben vielen Sitzgelegenheiten ein schön geschmückter Maialtar auf sie wartete. Im Mittelpunkt der Andacht stand das Bild „Madonna im Paradiesgärtlein“. Das von einem unbekannten Künstler gemalte Bild zeigt Maria lesend in einem Erdbeerbeet.

Wie die aufmerksamen Zuhörer erfahren durften, haben die Erdbeeren in diesem Bild eine starke symbolische Bedeutung für die Christen. So weisen zum Beispiel die dreigliedrigen Blätter auf die Dreifaltigkeit hin und die fünfteiligen Blütenblätter stehen für die fünf großen Wunden, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung zugefügt wurden.

Die weiße Farbe der Blüten ist sinnbildlich für die Vollkommenheit der Hingabe Marias, steht aber auch gleichzeitig für die Farbe des Opfers. Die roten Früchte der Erdbeere sind nicht nur ein Symbol der Freude und Liebe, sowie des Paradieses, sondern rot ist auch die Farbe des Leidens. Die Gläubigen zeigten spürbar großes Interesse an diesem geistlichen Impuls und erfreuten sich daran, dass das Wetter angenehm sonnig war.

Nach vielen schönen Liedern, Gebeten und Fürbitten wandte sich die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Hüngheim, Juliane Noe, an die Besucherinnen und Besucher der Maiandacht und bedankte sich für die Teilnahme. Ihren besonderen Dank richtete sie an Margareta Illek für die aufwendige Vorbereitung der Andacht und an Familie Nies/Ballweg für die Bereitstellung und die Hilfe beim Herrichten des Platzes vor dem ehemaligen Pfarrhaus. Außerdem dankte Juliane Noe den Lektorinnen Margareta Illek, Ursula Nied, Marion Ballweg und Evi Brell. Das Thema Erdbeeren wurde auch nach der Maiandacht aufgegriffen, denn die Besucher konnten sich an einem leckeren Erdbeersekt erfreuen.