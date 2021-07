Merchingen/Erlenbach. Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Merchingen und Erlenbach wird in der Zeit von Montag, 2. August, bis einschließlich Freitag, 6. August, wegen Bauarbeiten voll gesperrt. In diesem Zeitraum werden dort an beiden Straßenseiten die Bankette neu gerichtet. F

