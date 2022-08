Merchingen. Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich am Donnerstag sechs ponybegeisterte Kinder auf dem Reiterhof Lukka der Familie Aisenbrey zum Ferienprogramm „Spiel und Spaß mit Ponys“.

Nach einer Kennenlernrunde stand zunächst das „Misten“ des Shettystalls an. Anschließend freuten sich „Horsti“ und „Bertie“ sowie der Isländer „Gletti“ über Putz- und Streicheleinheiten. Die Kinder „verzauberten“ die Mähnen mit bunten Gummis zu Zöpfen. Danach ging es mit „Gletti“ in die Halle. Vom Pony aus wurden Bälle in einen Eimer geworfen, mit einem Schwert Ringe eingesammelt, ein Tauchring transportiert und Klettbälle auf eine Scheibe geworfen. Spiele mit dem Pony vom Boden aus rundeten das Programm ab. F